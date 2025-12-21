Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Роджерс оформил дубль для Астон Виллы, озадачив Ман Юнайтед
Англия
21 декабря 2025, 19:59 | Обновлено 21 декабря 2025, 20:52
153
0

ВИДЕО. Роджерс оформил дубль для Астон Виллы, озадачив Ман Юнайтед

На 58-й минуте хозяева поля второй раз вышли вперед в счете

21 декабря 2025, 19:59 | Обновлено 21 декабря 2025, 20:52
153
0
ВИДЕО. Роджерс оформил дубль для Астон Виллы, озадачив Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

21 декабря в 18:30 проходит центральный матч 17-го тура Английской Премьер-лиги.

«Астон Вилла» принимает «Манчестер Юнайтед» в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 58-й минуте хозяева поля второй раз вышли вперед в счете

Морган Роджерс оформил дубль для Астон Виллы, озадачив Ман Юнайтед (2:1)

ГОЛ! 2:1. Морган Роджерс, 58 мин

Фотогалерея

По теме:
Астон Вилла обновила клубный рекорд по количеству побед подряд в АПЛ
Астон Вилла – Ман Юнайтед – 2:1. Дубль Роджерса. Видео голов и обзор
Дьяволы без огня. Астон Вилла одолела МЮ, выиграв 10-й матч подряд
Манчестер Юнайтед Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Морган Роджерс Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
Футбол | 21 декабря 2025, 14:08 7
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»

Александр вспомнил, как работал в «Динамо» под руководством Валерия Газзаева

Шахтер принял решение на зимнее трансферное окно
Футбол | 21 декабря 2025, 00:24 3
Шахтер принял решение на зимнее трансферное окно
Шахтер принял решение на зимнее трансферное окно

«Горняки» больше не планируют оформлять трансферы

БУРЯК: «The Best FIFA? Блохин оказался бы в этом списке»
Футбол | 21.12.2025, 19:53
БУРЯК: «The Best FIFA? Блохин оказался бы в этом списке»
БУРЯК: «The Best FIFA? Блохин оказался бы в этом списке»
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Бокс | 21.12.2025, 07:22
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Женская сборная безумно выступила в эстафете на Юниорском Кубке IBU
Биатлон | 21.12.2025, 13:42
Женская сборная безумно выступила в эстафете на Юниорском Кубке IBU
Женская сборная безумно выступила в эстафете на Юниорском Кубке IBU
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
19.12.2025, 19:06 9
Футбол
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Хаби Алонсо обратился к Лунину после того, как тот пропустил дважды в Кубке
Хаби Алонсо обратился к Лунину после того, как тот пропустил дважды в Кубке
20.12.2025, 06:42
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
20.12.2025, 19:17 1
Футбол
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
21.12.2025, 10:22
Бокс
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
20.12.2025, 12:55 2
Бокс
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
20.12.2025, 23:26 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем