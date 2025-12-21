Англия21 декабря 2025, 19:59 | Обновлено 21 декабря 2025, 20:52
ВИДЕО. Роджерс оформил дубль для Астон Виллы, озадачив Ман Юнайтед
На 58-й минуте хозяева поля второй раз вышли вперед в счете
21 декабря в 18:30 проходит центральный матч 17-го тура Английской Премьер-лиги.
«Астон Вилла» принимает «Манчестер Юнайтед» в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Морган Роджерс оформил дубль для Астон Виллы, озадачив Ман Юнайтед (2:1)
ГОЛ! 2:1. Морган Роджерс, 58 мин
