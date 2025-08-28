Тренер объяснил, почему Нещерет превзошел Бойко и Бущана

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 22:56
Федорчук высказался о голкипере «Динамо»

28 августа 2025, 22:56 |
ФК Динамо. Руслан Нещерет

Известный в прошлом тренер и эксперт Олег Федорчук поделился мыслями о вратаре «Динамо» Руслане Нещерете.

«Нещерет – лучший в составе Динамо, хотя и пропустил трижды (в матче с Маккаби). Это показательный момент. В целом он психологически не очень устойчив. Хотя, если сравнивать его с Бойко и Бущаном, то Нещерет лучше них.

Денис и Георгий тоже не отличались стабильностью. Руслан же лучше играет ногами, он более мобильный, легкий. Но эту позицию киевлянам все равно нужно усиливать, чтобы создать конкуренцию для Нещерета и добавить вариативности», – сказал Федорчук.

Ранее известный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua поделился ожиданиями от поединков украинских команд в 4-м раунде квалификации еврокубков.

Официальных матчей в январе не будет. Динамо перешло в Лигу конференций
Динамо – Маккаби Тель-Авив – 1:0. Одного забитого мало. Видео гола и обзор
Быстрый гол вселил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
Олег Федорчук Руслан Нещерет Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник
