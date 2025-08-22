ФОТО. Футбольная журналистка надела сексуальный наряд на 2-летие дочери

Звезду DAZN Дилетту Леотту раскритиковали за «неподобающий» наряд на дне рождения 2-летней дочери Арии.

Дилетта Леотта, супруга голкипера «Шальке» Лориса Кариуса, появилась на празднике в прозрачном голубом платье, через которое было видно нижнее белье.

На фото она позировала с семьей и разрезала торт, вызвав бурю комментариев: «Красота – это прекрасно, но на детский праздник выбирают другой наряд», – написал один фанат. Другой добавил: «Дилетта красива всегда, но это платье явно не для такого мероприятия».

Нашлись и защитники: «В чем проблема? Она публичная личность, у нее есть прекрасная семья и муж, пример для многих», – писали поклонники.