Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Футбольная журналистка надела сексуальный наряд на 2-летие дочери
Другие новости
22 августа 2025, 14:02 | Обновлено 22 августа 2025, 14:03
846
1

ФОТО. Футбольная журналистка надела сексуальный наряд на 2-летие дочери

Дилетта Леотта шокировала своим нарядом

22 августа 2025, 14:02 | Обновлено 22 августа 2025, 14:03
846
1
ФОТО. Футбольная журналистка надела сексуальный наряд на 2-летие дочери
Instagram. Дилетта Леотта и Лорис Кариус

Звезду DAZN Дилетту Леотту раскритиковали за «неподобающий» наряд на дне рождения 2-летней дочери Арии.

Дилетта Леотта, супруга голкипера «Шальке» Лориса Кариуса, появилась на празднике в прозрачном голубом платье, через которое было видно нижнее белье.

На фото она позировала с семьей и разрезала торт, вызвав бурю комментариев: «Красота – это прекрасно, но на детский праздник выбирают другой наряд», – написал один фанат. Другой добавил: «Дилетта красива всегда, но это платье явно не для такого мероприятия».

Нашлись и защитники: «В чем проблема? Она публичная личность, у нее есть прекрасная семья и муж, пример для многих», – писали поклонники.

По теме:
ФОТО. Украинская футбольная телеведущая разделась и навела шуму
ФОТО. Пикантный заработок: теннисистка продает свидания за тысячу долларов
ФОТО. Жена Лунина опубликовала снимок 10-летней давности. Пару – не узнать
фото lifestyle Дилетта Леотта Лорис Кариус девушки
Максим Лапченко Источник: Daily Star
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Можно книгу писать». Экс-полузащитник Динамо – об игре защиты «бело-синих»
Футбол | 22 августа 2025, 13:23 2
«Можно книгу писать». Экс-полузащитник Динамо – об игре защиты «бело-синих»
«Можно книгу писать». Экс-полузащитник Динамо – об игре защиты «бело-синих»

Бывший полузащитник «Динамо» Артем Яшкин считает, что в обороне киевлян дыра

Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Футбол | 22 августа 2025, 09:46 12
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо

Футболист и тренер повздорили перед ответной игрой против «Пафоса»

Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Футбол | 22.08.2025, 07:14
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Еврокубковое посмешище
Футбол | 22.08.2025, 11:32
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Футбол | 21.08.2025, 15:57
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
taras_sidyi
шлюкса якась ця Ділетта
Ответить
0
Популярные новости
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 13
Футбол
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
21.08.2025, 07:15 6
Футбол
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
21.08.2025, 19:24 8
Теннис
Следом за Бех-Романчук. Украинскую бегунью отстранили от соревнований
Следом за Бех-Романчук. Украинскую бегунью отстранили от соревнований
20.08.2025, 09:23 6
Другие виды
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
20.08.2025, 15:01 21
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 2
Бокс
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем