  4. Кубок Украины. 1/32 финала, 22 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
22 августа 2025, 07:29 | Обновлено 22 августа 2025, 07:34
Кубок Украины. 1/32 финала, 22 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 августа видеотрансляции кубковых матчей

ФК Металлист

22 августа проходят матчи 1/32 финала Кубка Украины.

Смотрите видеотрансляцию 4 поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Украины. 1/32 финала, 22 августа 2025

  • 13:00. Маяк Сарны – Металлист Харьков
  • 13:00. Виктория Сумы – Ворскла Полтава
  • 15:30. Карбон Черкассы – Ингулец Петрово
  • 17:30. Локомотив Киев – Колос Ковалевка

Инфографика

13:00. Маяк Сарны – Металлист Харьков

13:00. Виктория Сумы – Ворскла Полтава

15:30. Карбон Черкассы – Ингулец Петрово

17:30. Локомотив Киев – Колос Ковалевка

Виктория – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Локомотив – Колос. 1/32 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Виктория – Ворскла. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины по футболу смотреть онлайн Маяк Сарны Металлист Харьков Виктория Сумы Ворскла Полтава Карбон Черкассы Ингулец Локомотив Киев Колос Ковалевка
