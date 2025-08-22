Кубок Украины22 августа 2025, 07:29 | Обновлено 22 августа 2025, 07:34
Кубок Украины. 1/32 финала, 22 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 августа видеотрансляции кубковых матчей
22 августа 2025, 07:29 | Обновлено 22 августа 2025, 07:34
22 августа проходят матчи 1/32 финала Кубка Украины.
Смотрите видеотрансляцию 4 поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кубок Украины. 1/32 финала, 22 августа 2025
- 13:00. Маяк Сарны – Металлист Харьков
- 13:00. Виктория Сумы – Ворскла Полтава
- 15:30. Карбон Черкассы – Ингулец Петрово
- 17:30. Локомотив Киев – Колос Ковалевка
