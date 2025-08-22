Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест подписал хавбека Ювентуса
Англия
22 августа 2025, 00:54 |
188
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест подписал хавбека Ювентуса

Дуглас Луис вернулся в АПЛ

22 августа 2025, 00:54 |
188
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест подписал хавбека Ювентуса
ФК Ноттингем Форест. Дуглас Луис

Английский «Ноттингем Форест» официально объявил о подписании бразильского полузащитника туринского «Ювентуса» Дугласа Луиса.

Отмечается, что переход 27-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды с обязательным выкупом после ее завершения. По информации СМИ, в качестве выкупа «лесники» заплатят туринцам примерно 30 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Дуглас Луис провел 27 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее «Ноттингем Форест» подписал Джеймса Макетти.

По теме:
Жирона готова продать украинца в последние дни трансферного окна
«Я не вижу этого». Британский журналист сделал предупреждение по Зинченко
Соглашение достигнуто. 80-миллионный трансфер Барселоны сменит клуб
Ювентус трансферы Ноттингем Форест Дуглас Луис трансферы АПЛ трансферы Серии A аренда игрока
Дмитрий Вус Источник: ФК Ноттингем Форест
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Бокс | 21 августа 2025, 07:48 2
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»

Дерек Чисора хочет боя за пояс WBO

Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 22 августа 2025, 00:59 0
Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 22 августа в 21:30 по Киеву

Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Футбол | 21.08.2025, 08:17
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Футбол | 21.08.2025, 23:10
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Бокс | 21.08.2025, 05:50
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 9
Футбол
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
20.08.2025, 13:41 15
Футбол
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 13
Другие виды
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 8
Другие виды
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
21.08.2025, 15:57 4
Футбол
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем