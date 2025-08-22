ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест подписал хавбека Ювентуса
Дуглас Луис вернулся в АПЛ
Английский «Ноттингем Форест» официально объявил о подписании бразильского полузащитника туринского «Ювентуса» Дугласа Луиса.
Отмечается, что переход 27-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды с обязательным выкупом после ее завершения. По информации СМИ, в качестве выкупа «лесники» заплатят туринцам примерно 30 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Дуглас Луис провел 27 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее «Ноттингем Форест» подписал Джеймса Макетти.
It just looks right. 😍— Nottingham Forest (@NFFC) August 21, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дерек Чисора хочет боя за пояс WBO
Поединок состоится 22 августа в 21:30 по Киеву