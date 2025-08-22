ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест подписал хавбека Ювентуса

Английский «Ноттингем Форест» официально объявил о подписании бразильского полузащитника туринского «Ювентуса» Дугласа Луиса.

Отмечается, что переход 27-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды с обязательным выкупом после ее завершения. По информации СМИ, в качестве выкупа «лесники» заплатят туринцам примерно 30 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Дуглас Луис провел 27 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее «Ноттингем Форест» подписал Джеймса Макетти.