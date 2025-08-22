Шахтер в 14-й раз сыграл в еврокубках против команды из Швейцарии

В первом матче стадии Q4 квалификации Лиги конференций донецкий «Шахтер» сыграл вничью со швейцарским «Серветтом» со счетом 1:1.

Этот матч стал для «горняков» уже 14-м против швейцарских команд в еврокубках. В этих матчах «Шахтер» одержал 9 побед, 2 раза сыграл вничью, а также 3 раза проиграл, разница между забитыми и пропущенными мячами составляет 28:17.

Матчи «Шахтера» против команд из Швейцарии в еврокубках