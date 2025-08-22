Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер в 14-й раз сыграл в еврокубках против команды из Швейцарии
Лига конференций
22 августа 2025, 00:06 |
156
0

Шахтер в 14-й раз сыграл в еврокубках против команды из Швейцарии

«Горняки» сыграли вничью с «Серветтом»

22 августа 2025, 00:06 |
156
0
Шахтер в 14-й раз сыграл в еврокубках против команды из Швейцарии
ФК Шахтер

В первом матче стадии Q4 квалификации Лиги конференций донецкий «Шахтер» сыграл вничью со швейцарским «Серветтом» со счетом 1:1.

Этот матч стал для «горняков» уже 14-м против швейцарских команд в еврокубках. В этих матчах «Шахтер» одержал 9 побед, 2 раза сыграл вничью, а также 3 раза проиграл, разница между забитыми и пропущенными мячами составляет 28:17.

Матчи «Шахтера» против команд из Швейцарии в еврокубках

  • 1983: КВК, Шахтер – Серветт – 1:0
  • 1983: КВК, Серветт – Шахтер – 1:2
  • 1996: КИ, Базель – Шахтер – 2:2
  • 1998: КУ, Цюрих – Шахтер – 4:0
  • 1998: КУ, Шахтер – Цюрих – 3:2
  • 2001: ЛЧ, Шахтер – Лугано – 3:0
  • 2001: ЛЧ, Лугано – Шахтер – 2:1
  • 2008: ЛЧ, Базель – Шахтер – 1:2
  • 2008: ЛЧ, Шахтер – Базель – 5:0
  • 2016: ЛЧ, Шахтер – Янг Бойз – 2:0
  • 2016: ЛЧ, Янг Бойз – Шахтер – 2:0 (4:2 – по пен.)
  • 2020: ЛЕ, Шахтер – Базель – 4:1
  • 2024: ЛЧ, Шахтер – Янг Бойз – 2:1
  • 2025: ЛК, Шахтер – Серветт – 1:1
По теме:
ПИОЛИ – после матча с Полесьем: Он заслужил красную, но и его соперник тоже
Бразильцы Шахтера оформили 20-е результативное действие в евросезоне
Полесье установило личный антирекорд в еврокубках
Серветт Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - Серветт статистика Базель Янг Бойз Лугано Цюрих
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Бокс | 21 августа 2025, 07:48 2
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»

Дерек Чисора хочет боя за пояс WBO

Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Футбол | 21 августа 2025, 08:17 18
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову

Главный тренер ПСЖ запретил в команде обсуждать политические темы

Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Футбол | 21.08.2025, 15:57
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Они выбили Шахтер: Панатинаикос выиграл первый матч Q4 ЛЕ у Самсунспора
Футбол | 22.08.2025, 00:02
Они выбили Шахтер: Панатинаикос выиграл первый матч Q4 ЛЕ у Самсунспора
Они выбили Шахтер: Панатинаикос выиграл первый матч Q4 ЛЕ у Самсунспора
Волки бессильны против фиалок. Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье
Футбол | 21.08.2025, 22:52
Волки бессильны против фиалок. Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье
Волки бессильны против фиалок. Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 54
Футбол
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
20.08.2025, 15:01 21
Бокс
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 13
Другие виды
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
20.08.2025, 13:41 15
Футбол
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 9
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем