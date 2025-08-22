Лига конференций22 августа 2025, 00:06 |
Шахтер в 14-й раз сыграл в еврокубках против команды из Швейцарии
«Горняки» сыграли вничью с «Серветтом»
В первом матче стадии Q4 квалификации Лиги конференций донецкий «Шахтер» сыграл вничью со швейцарским «Серветтом» со счетом 1:1.
Этот матч стал для «горняков» уже 14-м против швейцарских команд в еврокубках. В этих матчах «Шахтер» одержал 9 побед, 2 раза сыграл вничью, а также 3 раза проиграл, разница между забитыми и пропущенными мячами составляет 28:17.
Матчи «Шахтера» против команд из Швейцарии в еврокубках
- 1983: КВК, Шахтер – Серветт – 1:0
- 1983: КВК, Серветт – Шахтер – 1:2
- 1996: КИ, Базель – Шахтер – 2:2
- 1998: КУ, Цюрих – Шахтер – 4:0
- 1998: КУ, Шахтер – Цюрих – 3:2
- 2001: ЛЧ, Шахтер – Лугано – 3:0
- 2001: ЛЧ, Лугано – Шахтер – 2:1
- 2008: ЛЧ, Базель – Шахтер – 1:2
- 2008: ЛЧ, Шахтер – Базель – 5:0
- 2016: ЛЧ, Шахтер – Янг Бойз – 2:0
- 2016: ЛЧ, Янг Бойз – Шахтер – 2:0 (4:2 – по пен.)
- 2020: ЛЕ, Шахтер – Базель – 4:1
- 2024: ЛЧ, Шахтер – Янг Бойз – 2:1
- 2025: ЛК, Шахтер – Серветт – 1:1
