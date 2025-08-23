Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Мы не можем на него рассчитывать»
Украина. Премьер лига
23 августа 2025, 01:16 |
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Мы не можем на него рассчитывать»

Тренер рассказал, почему Тымчик пропустил матч против «Маккаби»

ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал, почему левый фулбек клуба Александр Тымчик не играл в матче против «Маккаби» Тель-Авив (1:3).

– Скажите, пожалуйста, что с Александром Тымчиком? Почему его не было в заявке?

– К сожалению, у него поднялась температура, и мы не могли на него рассчитывать в этой игре. Вроде бы у него состояние стабилизировалось, и уже температуры нет.

Ранее наставник «Динамо» Александр Шовковский оценил удаление Константина Вивчаренко и матч против «Маккаби» Тель-Авив (1:3).

Александр Тымчик Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лига чемпионов Маккаби Тель-Авив
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
