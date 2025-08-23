Александр ШОВКОВСКИЙ: «Мы не можем на него рассчитывать»
Тренер рассказал, почему Тымчик пропустил матч против «Маккаби»
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал, почему левый фулбек клуба Александр Тымчик не играл в матче против «Маккаби» Тель-Авив (1:3).
– Скажите, пожалуйста, что с Александром Тымчиком? Почему его не было в заявке?
– К сожалению, у него поднялась температура, и мы не могли на него рассчитывать в этой игре. Вроде бы у него состояние стабилизировалось, и уже температуры нет.
Ранее наставник «Динамо» Александр Шовковский оценил удаление Константина Вивчаренко и матч против «Маккаби» Тель-Авив (1:3).
