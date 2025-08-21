Важнейшие «хет-трики» Месси в его футбольной карьере

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси известен своим футбольным талантом во всем мире. Аргентинец выиграл все возможные трофеи на своем пути, однако какими важнейшими «хет-триками» он отметился в плане личных наград?

Первым в списке является серия из трех «Золотых мячей» подряд, которые Месси выиграл в период с 2010 по 2012 годы.

Следующим выдающимся «хет-триком» стал выигрыш «Золотой бутсы» в 2016, 2017 и 2018 годах.

Последним достижением аргентинца стала премия «Лучший плеймейкер» по версии IFFHS, которую он получал три года подряд (2015, 2016, 2017).

Подводя итог, можно сказать, что Лионель оформил «хет-трики» лучшего игрока мира, голеадора и ассистента.