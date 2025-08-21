Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. А где защита? Шахтер пропустил детский гол от Серветта на 8-й минуте
Лига конференций
21 августа 2025, 21:16 | Обновлено 21 августа 2025, 21:19
ВИДЕО. А где защита? Шахтер пропустил детский гол от Серветта на 8-й минуте

Ламин Фомба вывел швейцарскую команду вперед в первом матче Q4 Лиги конференций

21 августа проходит первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между Шахтером и Серветтом.

Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 8-й минуте счет стал 1:0 в пользу гостей. После навеса от Антони Барона с углового Ламин Фомба пробил головой и поразил ворота горняков.

Интересно, что с Ламином из игроков Шахтера вообще никто не играл.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
