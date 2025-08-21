Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
21 августа 2025, 17:59 | Обновлено 21 августа 2025, 18:17
Клубы АПЛ установили трансферный рекорд. Столько еще никогда не тратили

Уже потратили 2,37 млрд фунтов

Getty Images/Global Images Ukraine. Вирц – главный новичок АПЛ этого лета

В четверг Лидс подписал форварда Милана Ноа Окафора, что позволило АПЛ установить новый трансферный рекорд по расходам клубов за одно окно.

Клубы элитного дивизиона чемпионата Англии за 11 дней до завершения трансферного окна потратили на новых игроков 2,37 миллиарда фунтов.

Предыдущий рекорд был установлен летом 2023 года, когда на усиление было потрачено 2,36 миллиарда фунтов.

При этом, очевидно, в ближайшие дни будет побит рекорд АПЛ по продажам за одно трансферное окно. Рекорд находится на уровне 1,5 миллиарда фунтов, а сейчас уже превышает 1,4 миллиарда фунтов.

Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: BBC
