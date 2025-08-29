Шовковский не рассчитывает на двух игроков Динамо. Агенты ищут новые клубы

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 00:02 |
Самба Диалло и Эрик Рамирес покинут киевский клуб

ФК Динамо. Эрик Рамирес

Киевское «Динамо» запланировало кадровую чистку основного состава.

По информации источника, главный тренер клуба Александр Шовковский не рассчитывает на двух легионеров клуба, которые вернулись летом из аренды – Самбу Диалло и Эрика Рамиреса. Агентам обоих игроков посоветовали искать новые команды.

Контракт Диало рассчитан до конца 2026 года, а Рамиреса – до 30 июня 2025 года. Оба игрока пока не включены в заявку киевлян на сезон.

Ранее сообщалось, что «Динамо» нашло нового вратаря, но его запрос по зарплате отпугнул клуб.

Самба Диалло Эрик Рамирес Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник
