Шовковский не рассчитывает на двух игроков Динамо. Агенты ищут новые клубы

Киевское «Динамо» запланировало кадровую чистку основного состава.

По информации источника, главный тренер клуба Александр Шовковский не рассчитывает на двух легионеров клуба, которые вернулись летом из аренды – Самбу Диалло и Эрика Рамиреса. Агентам обоих игроков посоветовали искать новые команды.

Контракт Диало рассчитан до конца 2026 года, а Рамиреса – до 30 июня 2025 года. Оба игрока пока не включены в заявку киевлян на сезон.

Ранее сообщалось, что «Динамо» нашло нового вратаря, но его запрос по зарплате отпугнул клуб.