Унитазы, плитка и смерть. Фанатская драка сорвала матч в Южной Америке

20 августа матч 1/8 финала Копа Судамерикана завершился трагедией. Играли «Индепендьенте» и «Универсидад де Чили».

Конфликт между болельщиками произошел на 48-й минуте матча при счете 1:1. Известно, что болельщики чилийской команды похитили аргентинское знамя. Между двумя секторами началась перепалка.

Чилийские болельщики начали швырять в аргентинцев плиткой, вырванной из туалетов. Кто даже запустил в сектор аргентинской команды унитаз.

Поначалу капитаны команд пытались успокоить болельщиков, но все вышло из-под контроля.

В итоге – сотни арестованных, десятки пострадавших, а один человек погиб. По предварительной информации, погибшего сбросили с трибуны.

Матч остановили, а потом отменили. Сообщается, что судьбу поединка решат в кабинете.

⚽ Asesinos 🚨

Hinchas de @Independiente 🇦🇷 y de @udechile 🇨🇱 se acusan mutuamente de haber iniciado la trifulca en el estadio Libertadores de América 🏟️, en Avellaneda.

Aún no hay cifras oficiales pero habría personas fallecidas 😓. pic.twitter.com/QSH77Nntf0 — NotiCancha (@porqueTcol) August 21, 2025