  Унитазы, плитка и смерть. Фанатская драка сорвала матч в Южной Америке
21 августа 2025, 16:57 | Обновлено 21 августа 2025, 17:02
Унитазы, плитка и смерть. Фанатская драка сорвала матч в Южной Америке

Матч между аргентинским «Индепендьенте» и чилийским «Универсидад де Чили» отменен

Скриншот с видео

20 августа матч 1/8 финала Копа Судамерикана завершился трагедией. Играли «Индепендьенте» и «Универсидад де Чили».

Конфликт между болельщиками произошел на 48-й минуте матча при счете 1:1. Известно, что болельщики чилийской команды похитили аргентинское знамя. Между двумя секторами началась перепалка.

Чилийские болельщики начали швырять в аргентинцев плиткой, вырванной из туалетов. Кто даже запустил в сектор аргентинской команды унитаз.

Поначалу капитаны команд пытались успокоить болельщиков, но все вышло из-под контроля.

В итоге – сотни арестованных, десятки пострадавших, а один человек погиб. По предварительной информации, погибшего сбросили с трибуны.

Матч остановили, а потом отменили. Сообщается, что судьбу поединка решат в кабинете.

Александр Сильченко
