Унитазы, плитка и смерть. Фанатская драка сорвала матч в Южной Америке
Матч между аргентинским «Индепендьенте» и чилийским «Универсидад де Чили» отменен
20 августа матч 1/8 финала Копа Судамерикана завершился трагедией. Играли «Индепендьенте» и «Универсидад де Чили».
Конфликт между болельщиками произошел на 48-й минуте матча при счете 1:1. Известно, что болельщики чилийской команды похитили аргентинское знамя. Между двумя секторами началась перепалка.
Чилийские болельщики начали швырять в аргентинцев плиткой, вырванной из туалетов. Кто даже запустил в сектор аргентинской команды унитаз.
Поначалу капитаны команд пытались успокоить болельщиков, но все вышло из-под контроля.
В итоге – сотни арестованных, десятки пострадавших, а один человек погиб. По предварительной информации, погибшего сбросили с трибуны.
Матч остановили, а потом отменили. Сообщается, что судьбу поединка решат в кабинете.
⚽ Asesinos 🚨— NotiCancha (@porqueTcol) August 21, 2025
Hinchas de @Independiente 🇦🇷 y de @udechile 🇨🇱 se acusan mutuamente de haber iniciado la trifulca en el estadio Libertadores de América 🏟️, en Avellaneda.
Aún no hay cifras oficiales pero habría personas fallecidas 😓. pic.twitter.com/QSH77Nntf0
Así quedaron las instalaciones del Libertadores de América— Avellaneda_Real (@avellaneda_real) August 21, 2025
Los hinchas de U. de Chile 🇨🇱 habrían arrojado un inodoro a la gente de #Independiente pic.twitter.com/7lK5ROR4Wh
