ПСЖ принял решение о своем игроке. Ему ищут новый клуб

Французский ПСЖ принял решение относительно испанского полузащитника Карлоса Солера, контракт которого рассчитан до лета 2027 года.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, футболист покинет парижан в течение ближайших 10 дней.

ПСЖ готовы рассмотреть все возможные предложения по Карлосу, будь то трансфер или аренда.

Солер хотел продолжить свою карьеру только в двух лигах: АПЛ либо Ла Лиге.

Прошлый сезон Карлос провел в аренде в английском «Вест Хэме». Проведя 33 матча за «молотобойцев», он забил один гол и сделал один ассист.

На счету Солера 63 матча в составе ПСЖ, в которых полузащитник забивал и отдавал ассист по восемь раз.

Читайте также: Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова