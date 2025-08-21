Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ принял решение о своем игроке. Ему ищут новый клуб
Франция
21 августа 2025, 14:18 | Обновлено 21 августа 2025, 14:26
1006
0

ПСЖ принял решение о своем игроке. Ему ищут новый клуб

Карлос Солер не входит в планы парижан

21 августа 2025, 14:18 | Обновлено 21 августа 2025, 14:26
1006
0
ПСЖ принял решение о своем игроке. Ему ищут новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Солер

Французский ПСЖ принял решение относительно испанского полузащитника Карлоса Солера, контракт которого рассчитан до лета 2027 года.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, футболист покинет парижан в течение ближайших 10 дней.

ПСЖ готовы рассмотреть все возможные предложения по Карлосу, будь то трансфер или аренда.

Солер хотел продолжить свою карьеру только в двух лигах: АПЛ либо Ла Лиге.

Прошлый сезон Карлос провел в аренде в английском «Вест Хэме». Проведя 33 матча за «молотобойцев», он забил один гол и сделал один ассист.

На счету Солера 63 матча в составе ПСЖ, в которых полузащитник забивал и отдавал ассист по восемь раз.

По теме:
Верес готовит трансфер экс-игрока Гремио. Он заменит Луана Кампоса
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал вингера Байера
С Полесьем не сыграет. Фиорентина разорвет контракт с игроком
трансферы Лига 1 (Франция) ПСЖ трансферы Лиги 1 Карлос Солер Фабрицио Романо
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе
Футбол | 20 августа 2025, 15:40 29
Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе
Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе

Если и Сергею Нагорняку не удастся реанимировать карьеру некогда талантливого форварда, то…

Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Футбол | 20 августа 2025, 21:32 37
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие

Возглавить киевскую команду может Игорь Костюк

Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 21.08.2025, 11:37
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Фридман отреагировал на выигранный суд Шахтера против Днепра-1
Футбол | 21.08.2025, 14:54
Фридман отреагировал на выигранный суд Шахтера против Днепра-1
Фридман отреагировал на выигранный суд Шахтера против Днепра-1
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Бокс | 21.08.2025, 07:48
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 54
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 45
Другие виды
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
20.08.2025, 05:55 1
Бокс
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 14
Футбол
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 8
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 4
Бокс
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем