ПСЖ принял решение о своем игроке. Ему ищут новый клуб
Карлос Солер не входит в планы парижан
Французский ПСЖ принял решение относительно испанского полузащитника Карлоса Солера, контракт которого рассчитан до лета 2027 года.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, футболист покинет парижан в течение ближайших 10 дней.
ПСЖ готовы рассмотреть все возможные предложения по Карлосу, будь то трансфер или аренда.
Солер хотел продолжить свою карьеру только в двух лигах: АПЛ либо Ла Лиге.
Прошлый сезон Карлос провел в аренде в английском «Вест Хэме». Проведя 33 матча за «молотобойцев», он забил один гол и сделал один ассист.
На счету Солера 63 матча в составе ПСЖ, в которых полузащитник забивал и отдавал ассист по восемь раз.
🚨🇪🇸 Carlos Soler will leave Paris Saint-Germain in the next 10 days, open to both permanent/loan deals.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025
La Liga and Premier League remain his priority options ahead of final days. pic.twitter.com/lSE56cGTOC
