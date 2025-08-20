ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала черногорского форварда

Черногорский нападающий Никола Крстович перебрался из «Лечче» в «Аталанту». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Бергамо.

Срок соглашения между сторонами не разглашается. Выступать в составе «Аталанты» Крстович будет под 90-м номером.

В прошедшем сезоне Никола Крстович провел 38 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 12 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Аталанта» усилится черногорским форвардом.