Италия
20 августа 2025, 23:10
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала черногорского форварда

Никола Крстович присоединился к команде из Бергамо

ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала черногорского форварда
Аталанта. Никола Крстович

Черногорский нападающий Никола Крстович перебрался из «Лечче» в «Аталанту». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Бергамо.

Срок соглашения между сторонами не разглашается. Выступать в составе «Аталанты» Крстович будет под 90-м номером.

В прошедшем сезоне Никола Крстович провел 38 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 12 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Аталанта» усилится черногорским форвардом.

трансферы Лечче Аталанта трансферы Серии A Никола Крстович
Даниил Кирияка Источник: ФК Аталанта Бергамо
