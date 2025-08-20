ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала черногорского форварда
Никола Крстович присоединился к команде из Бергамо
Черногорский нападающий Никола Крстович перебрался из «Лечче» в «Аталанту». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Бергамо.
Срок соглашения между сторонами не разглашается. Выступать в составе «Аталанты» Крстович будет под 90-м номером.
В прошедшем сезоне Никола Крстович провел 38 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 12 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Аталанта» усилится черногорским форвардом.
𝑵𝒊𝒌𝒐𝒍𝒂 𝑲𝒓𝒔𝒕𝒐𝒗𝒊𝒄́ 🤝 𝑨𝒕𝒂𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂 𝑩𝑪 ✍️#GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/03Dqk8z8YD— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 20, 2025
