Челси продал защитника в Испанию. Будет рекордный трансфер

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Вильярреал договорился с Челси о продаже универсального защитника Ренату Вейги.

Португальский игрок обойдется испанскому клубу в 29,5 миллиона евро – это рекордный трансфер в истории Вильярреала. Ранее рекордным было подписание Арно Данжумы за 23,5 миллиона.

22-летний Вейга в минувшем сезоне провел 33 матча за Челси и Ювентус, однако теперь не нужен тренеру Энцо Мареске.