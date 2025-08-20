Англия20 августа 2025, 20:59 | Обновлено 20 августа 2025, 21:16
1094
0
Челси продал защитника в Испанию. Будет рекордный трансфер
Вейга перейдет в Вильярреал за рекордные для испанского клуба деньги
20 августа 2025, 20:59 | Обновлено 20 августа 2025, 21:16
1094
0
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Вильярреал договорился с Челси о продаже универсального защитника Ренату Вейги.
Португальский игрок обойдется испанскому клубу в 29,5 миллиона евро – это рекордный трансфер в истории Вильярреала. Ранее рекордным было подписание Арно Данжумы за 23,5 миллиона.
22-летний Вейга в минувшем сезоне провел 33 матча за Челси и Ювентус, однако теперь не нужен тренеру Энцо Мареске.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 августа 2025, 05:55 30
Александр Роспутько сбежал в россию
Футбол | 20 августа 2025, 15:40 31
Если и Сергею Нагорняку не удастся реанимировать карьеру некогда талантливого форварда, то…
Бокс | 20.08.2025, 05:55
Футбол | 20.08.2025, 02:46
Футбол | 20.08.2025, 20:36
Комментарии 0
Популярные новости
18.08.2025, 23:24 4
19.08.2025, 07:03 2
18.08.2025, 19:37 7
20.08.2025, 08:10 5
19.08.2025, 00:53 3
19.08.2025, 21:31 13
19.08.2025, 06:23 9
Бокс