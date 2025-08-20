До 70 млн евро. Победитель еврокубка готовит серьезный трансфер

Английский полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе привлекает внимание «Тоттенхэма». Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 27-летний футболист полностью готов к трансферу. Стороны настроены оптимистично и намерены закрыть трансфер. Сумма перехода может составить до 70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Эберечи Эзе провел 43 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» готовит трансфер звезды клуба АПЛ.