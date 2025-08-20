Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  До 70 млн евро. Победитель еврокубка готовит серьезный трансфер
20 августа 2025, 13:10
Эберечи Эзе привлекает внимание «Тоттенхэма»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эберечи Эзе

Английский полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе привлекает внимание «Тоттенхэма». Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 27-летний футболист полностью готов к трансферу. Стороны настроены оптимистично и намерены закрыть трансфер. Сумма перехода может составить до 70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Эберечи Эзе провел 43 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» готовит трансфер звезды клуба АПЛ.

Эберечи Эзе Кристал Пэлас Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ Флориан Плеттенберг
Даниил Кирияка Источник: Флориан Плеттенберг
