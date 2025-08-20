Бразильский вратарь побил мировой рекорд по количеству проведенных матчей
Фабио Силва помог «Флуминенсе» пробиться в четвертьфинал Южноамериканского кубка
В ночь на 20 августа состоялся второй матч 1/8 финала Южноамериканского кубка, в котором встретились бразильский «Флуминенсе» и «Америка де Кали» (Колумбия). Хозяева одержали победу со счетом 2:0 и пробились в следующий раунд (общий счет 4:1).
Этот матч запомнится рекордом, который установил 44-летний голкипер «Флуминенсе» Фабио Силва. Бразилец провел 1391-й официальный матч на профессиональном уровне и обогнал предыдущего лидера, английского вратаря Питера Шилтона, у которого было 1390 поединков.
Среди действующих футболистов ближайшим преследователем Фабио является форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого 1287 игр.
Всю свою карьеру Силва провел исключительно в чемпионате Бразилии, где кроме «Флуминенсе» играл за «Крузейро», «Васко да Гама», «Атлетико Паранаэнсе» и «Бандерайте».
Южноамериканский кубок, 1/8 финала. 20 августа
Второй матч
Флуминенсе (Бразилия) – Америка де Кали (Колумбия) – 2:0 (общий счет – 4:1)
Голы: Серна, 23, Мартинелли, 56
VEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNCEEEEE O FLUMINEEEEENNNNNNSEEEEEEE!— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 20, 2025
KEVIN SERNA E MARTINELLI MARCAM, FLU FAZ 4 A 1 NO AGREGADO E ESTÁ NAS QUARTAS! VAAAAAAMMMMOSS, FLUZÃO! pic.twitter.com/rAW0AHT4zp
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья может играть как правый защитник
Роль первого номера французского клуба будет выполнять Люка Шевалье