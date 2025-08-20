Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразильский вратарь побил мировой рекорд по количеству проведенных матчей
Бразилия
20 августа 2025, 11:37 | Обновлено 20 августа 2025, 11:40
Бразильский вратарь побил мировой рекорд по количеству проведенных матчей

Фабио Силва помог «Флуминенсе» пробиться в четвертьфинал Южноамериканского кубка

Бразильский вратарь побил мировой рекорд по количеству проведенных матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Силва

В ночь на 20 августа состоялся второй матч 1/8 финала Южноамериканского кубка, в котором встретились бразильский «Флуминенсе» и «Америка де Кали» (Колумбия). Хозяева одержали победу со счетом 2:0 и пробились в следующий раунд (общий счет 4:1).

Этот матч запомнится рекордом, который установил 44-летний голкипер «Флуминенсе» Фабио Силва. Бразилец провел 1391-й официальный матч на профессиональном уровне и обогнал предыдущего лидера, английского вратаря Питера Шилтона, у которого было 1390 поединков.

Среди действующих футболистов ближайшим преследователем Фабио является форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого 1287 игр.

Всю свою карьеру Силва провел исключительно в чемпионате Бразилии, где кроме «Флуминенсе» играл за «Крузейро», «Васко да Гама», «Атлетико Паранаэнсе» и «Бандерайте».

Южноамериканский кубок, 1/8 финала. 20 августа

Второй матч

Флуминенсе (Бразилия) – Америка де Кали (Колумбия) – 2:0 (общий счет – 4:1)

Голы: Серна, 23, Мартинелли, 56

Источник: BBC
