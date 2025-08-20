Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сафонов, Доннарумма – на выход? ПСЖ решил продать троих футболистов
Франция
20 августа 2025, 11:05 |
1966
0

Сафонов, Доннарумма – на выход? ПСЖ решил продать троих футболистов

Роль первого номера французского клуба будет выполнять Люка Шевалье

Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Шевалье

Французский ПСЖ решил сделать кардинальные изменения в составе и перестроить вратарскую линию – клуб выставит на трансфер тех футболистов, которые не входят в планы главного тренера Луиса Энрике.

Во время летнего трансферного окна в Париж перебрался 23-летний Люка Шевалье, который покинул «Лилль» за 40 млн евро. Именно этот голкипер будет играть в стартовом составе команды в новом сезоне.

Вторым номером станет перспективный и талантливый итальянец Ренато Марин, который перебрался в клуб из «Ромы» на правах свободного агента. Ожидается, что ПСЖ попытается продать троих голкиперов до закрытия трансферного окна.

Джанлуиджи Доннарумма провел успешные переговоры с английским «Манчестер Сити», в подписании итальянца заинтересован лично тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

Матвей Сафонов уже получил сообщение от руководства о том, что должен уйти – одним из вероятных мест для продолжения карьеры россиянина называют чемпионат Турции. Кроме того, под угрозой будущее 24-летнего испанца Арнау Тенаса. Если ПСЖ не успеет продать вратаря, то он останется в Париже, где будет выполнять роль третьего номера.

ПСЖ Луис Энрике Люка Шевалье Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов трансферы трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: Footmercato
