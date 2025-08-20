Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 августа

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

В среду, 20 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Базель – Копенгаген

Ggbet 2.34 – 3.43 – 3.10

22:00 Буде-Глимт – Штурм

Ggbet 1.62 – 4.51 – 4.92

22:00 Селтик – Кайрат

Ggbet 1.13 – 9.10 – 20.00

22:00 Фенербахче – Бенфика

Ggbet 2.76 – 3.60 – 2.49

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
