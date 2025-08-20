Другие новости20 августа 2025, 02:16 |
ФОТО. Недолго грустил по Мисс Франции. У звезды Тоттенхэма новая пассия
Матис Тель и его новая любовь
20 августа 2025, 02:16 |
Матис Тель быстро оправился после расставания с Мисс Франция Индирой Ампио.
Его новой избранницей стала 24-летняя американская блогерша Наудия Дональд.
Девушка прилетела в Лондон на матч «Тоттенхэма» и уже сопровождала футболиста в отпуске на островах Теркс и Кайкос.
Фанаты уверены: роман официально состоялся.
