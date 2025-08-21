Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
21 августа 2025, 02:44
Хаби Алонсо назвал футболиста Реала, которого считает удивительным

Испанец похвалил Орельена Тчуамени

Хаби Алонсо назвал футболиста Реала, которого считает удивительным
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высоко оценил уровень французского футболиста Орельена Тчуамени.

«Орельен Тчуамени просто удивительный игрок», — сказал Хаби Алонсо.

В прошлом сезоне Тчуамени провел 58 матчей, забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.

Орельен Тчуамени Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
