Хаби Алонсо назвал футболиста Реала, которого считает удивительным
Испанец похвалил Орельена Тчуамени
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высоко оценил уровень французского футболиста Орельена Тчуамени.
«Орельен Тчуамени просто удивительный игрок», — сказал Хаби Алонсо.
В прошлом сезоне Тчуамени провел 58 матчей, забил два гола и сделал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.
