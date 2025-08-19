Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал продолжил свою беспроигрышную серию против команд большой шестерки
Англия
19 августа 2025, 19:41 |
210
1

Арсенал продолжил свою беспроигрышную серию против команд большой шестерки

Последний раз «канониры» проигрывали в АПЛ 846 дней назад

19 августа 2025, 19:41 |
210
1
Арсенал продолжил свою беспроигрышную серию против команд большой шестерки
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура АПЛ «Арсенал» на выезде победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

Благодаря этой победе «канониры» продолжили свою длинную беспроигрышную серию против команд «большой шестерки» АПЛ.

Именно против «МЮ» «Арсенал» не проигрывает уже 1080 дней. А сколько дней «канониры» не проигрывают другим клубам «большой шестерки»?

Беспроигрышная серия Арсенала против команд «большой шестерки» АПЛ (количество дней)

  • 846 – Манчестер Сити
  • 1080 – Манчестер Юнайтед
  • 1195 – Тоттенхэм Хотспур
  • 1252 – Ливерпуль
  • 1458 – Челси
По теме:
Вингер Ман Юнайтед близок к трансферу в Челси. Отклонил предложение Баварии
В Манчестер Юнайтед назвали сумму, за которую отпустят Гарначо в Челси
Лидс прервал безвыигрышную серию победителей Чемпионшипа
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Ливерпуль Тоттенхэм Челси статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
Футбол | 19 августа 2025, 00:53 3
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»

Киллиан – о Доннарумме

Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Футбол | 19 августа 2025, 08:26 3
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге

Против «Осасуны» сыграет Тибо Куртуа

Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
Футбол | 19.08.2025, 16:05
Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Бокс | 18.08.2025, 22:58
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Реал Мадрид – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 19.08.2025, 20:44
Реал Мадрид – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Велика шістка. Зараз для МЮ це комплімент
Ответить
0
Популярные новости
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
18.08.2025, 01:50
Бокс
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 2
Футбол
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 42
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 19
Футбол
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
18.08.2025, 09:34 1
Футбол
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
17.08.2025, 21:50
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
18.08.2025, 06:23 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем