Арсенал продолжил свою беспроигрышную серию против команд большой шестерки
Последний раз «канониры» проигрывали в АПЛ 846 дней назад
В матче первого тура АПЛ «Арсенал» на выезде победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.
Благодаря этой победе «канониры» продолжили свою длинную беспроигрышную серию против команд «большой шестерки» АПЛ.
Именно против «МЮ» «Арсенал» не проигрывает уже 1080 дней. А сколько дней «канониры» не проигрывают другим клубам «большой шестерки»?
Беспроигрышная серия Арсенала против команд «большой шестерки» АПЛ (количество дней)
- 846 – Манчестер Сити
- 1080 – Манчестер Юнайтед
- 1195 – Тоттенхэм Хотспур
- 1252 – Ливерпуль
- 1458 – Челси
Arsenal still hold a remarkable record against the Premier League's traditional 'Big Six' 🤯🧱 pic.twitter.com/64MUpYTYhA— OneFootball (@OneFootball) August 19, 2025
Велика шістка. Зараз для МЮ це комплімент
