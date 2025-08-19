Арсенал продолжил свою беспроигрышную серию против команд большой шестерки

В матче первого тура АПЛ «Арсенал» на выезде победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

Благодаря этой победе «канониры» продолжили свою длинную беспроигрышную серию против команд «большой шестерки» АПЛ.

Именно против «МЮ» «Арсенал» не проигрывает уже 1080 дней. А сколько дней «канониры» не проигрывают другим клубам «большой шестерки»?

Беспроигрышная серия Арсенала против команд «большой шестерки» АПЛ (количество дней)

846 – Манчестер Сити

1080 – Манчестер Юнайтед

1195 – Тоттенхэм Хотспур

1252 – Ливерпуль

1458 – Челси