Хаби АЛОНСО: «Я гораздо больше предпочитаю делать, чем говорить»

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо дал пресс-конференцию перед матчем первого утра Ла Лиги с «Осасуной»:

Мастантуоно

«Когда я впервые поговорил с Мастантуоно, меня поразила его личность. Ему тогда было 17 лет, и он был очень уверен в себе. Он не казался ничуть обеспокоенным переходом в «Реал». Эта зрелость и качество были очевидны с момента его прибытия, я знаю, что он быстро адаптируется, как на поле, так и в раздевалке».

Достигла ли команда того уровня, которого вы ожидаете?

«Мы прогрессируем. Трудно оценить уровень, нет шкалы, по которой можно было бы его измерить, но мы движемся в правильном направлении. Уверен, что предстоит еще пройти долгий путь, но основные вещи, фундамент, были заложены на Клубном чемпионате мира, а за последние две недели мы продвинулись еще дальше.

Теперь нам нужно просто продолжать в том же духе, атмосфера в команде позитивная».

Вы планируете уход кого-то из игроков?

«Я рассчитываю на всех. Я хочу, чтобы все были на 100%, они нам нужны. Нам нужны правильный настрой и энергия, и я рассчитываю на всех».

Конкуренция за место в составе

«Я знаю, что конкуренция фантастическая, и мне нравится, что у меня есть два игрока, которые могут играть на любой позиции, ребята, которые хотят показать, почему они заслуживают место в составе. Затем выбор остается за мной. Иногда мне приходится распределять игровое время, но я думаю, что на многих позициях у нас есть отличные варианты.

У нас есть два правых защитника: Карвахаль, который сейчас вернулся в строй и набирает форму, и Трент, который пришел из «Ливерпуля» и отлично усилил состав. У нас впереди много матчей, и нам нужен такой уровень».

Время начала матча

«Как вы сказали, сейчас мы не можем его перенести. Наша просьба была основана в основном на состоянии здоровья игроков, чтобы уважать их период отдыха после такого долгого сезона и дать нам немного больше времени на подготовку. Было бы хорошо получить эту поддержку. В конце концов, этого не произошло. У нас есть две недели, и нет смысла искать оправдания. Команда готова к завтрашней игре, мы постараемся сделать все, что в наших силах, и я уверен, что у нас все получится, потому что часто сердце и желание гонят вперед гораздо сильнее, чем свежие ноги. Мы с нетерпением ждем завтрашнего дня, чтобы вернуться на стадион и подарить болельщикам хорошее настроение».

Матч Ла Лиги в Майами

«Я согласен с заявлением клуба. Когда начинается соревнование, все знают правила, и если их нужно изменить, то это должно быть сделано по единодушному согласию всех участников. Сейчас для этого нет места, нужно было предварительно проконсультироваться со всеми клубами Ла Лиги».

Есть ли давление из-за Ламина Ямала?

«Не знаю, есть ли давление, но он быстро развился за короткое время, что играет. Он был ключевым игроком как для «Барселоны», так и для национальной сборной, и придет время, когда придется с ним встретиться».

Стабильность на поле

«Это вопрос осознанности в каждой линии. Конечно, важно, чтобы нападающие не попадались в ловушку, когда мяч переходит к сопернику. Не только известные игроки, но и все, кто играет на этих позициях. Но в том же смысле, когда мы атакуем, линия обороны должна подниматься вперед. Мы хотим работать как команда. Все должны быть вовлечены в игру и действительно понимать, что требуется от каждого в каждом моменте. Это поможет нам улучшить дистанцию между линиями, как в обороне, так и в атаке. Если при атаке между игроками большие расстояния, то при потере мяча часто бывает сложнее, потому что дистанция больше. Сейчас как никогда важно быть внимательным к этому, и в этом плане мы сделали шаг вперед на Клубном чемпионате мира. Мы хорошо это понимаем и работаем над этим».

Обещание болельщикам

«Я гораздо больше предпочитаю делать, чем говорить – давать обещания, не сделав ничего, в футболе обычно не работает. Мы усердно работаем, и люди воодушевлены, это чувствуется. Мы тоже полны энтузиазма, нам не терпится начать этот новый проект с новыми игроками, новым тренером, принести эту энергию на стадион. Мы должны заслужить это, и мы хотим начать завтра, чтобы пройти путь, который приведет нас туда, где мы хотим быть в мае».

Лидер команды

«Это должно быть естественно, это должно исходить от них самих. У нас есть коммуникабельные игроки, чья энергия заразительна, и они очень быстро найдут свое место в команде. Это очень важно для сплочения команды. Когда коммуникация налажена, помогая товарищу по команде, ты помогаешь и себе. Это не то, что кто-то говорит тебе, что ты лидер и должен вести за собой, – это должно происходить естественно. Лидерство не навязывается, оно проявляется само собой, и может быть более одного лидера, учитывая то, что каждый из игроков может передать остальным членам команды».

Судейство

«Сезон только начинается, так что посмотрим, как пойдут дела. Надеюсь, нам не придется слишком много обсуждать судей, и я не хочу начинать это сейчас».

Родриго

«Летом всегда ходят слухи, но мне он нравится, он входит в мои планы. Я хочу, чтобы каждый игрок чувствовал себя частью команды, вносил свой вклад и выкладывался на все 100%. Это все, что меня сейчас волнует».

Скандал в матче «Мальорка» – «Барселона»

«Я не считаю, что мне следует комментировать события других матчей. Я выслушал Джагобу Арасате и считаю, что он все очень хорошо объяснил».

Вклад Мастантуоно

«Да, он может получить игровое время. Он принесет нам качество и энергию, он очень предан делу. У него отличный драйв в обороне – за то короткое время, что я с ним проработал, я увидел аргентинский характер, он боец, но у него есть и качество. Он боевой игрок и прекрасно играет левой ногой, как со штрафных, так и в последней передаче. У него отличная техника, и он очень молод. Нам нужно направлять его, но он уже играет на очень приличном уровне».

Будет ли играть Браим?

«Он в хорошей форме, я его уже знал. Я знаю, какую разницу он может сделать, он отлично понимает позицию, может делать необычные вещи, фантастически взаимодействует с партнерами. Он великолепен в тесном пространстве, силен обеими ногами, блестящий финишер. Он меня не удивил, потому что я его уже очень хорошо знаю, и если он в составе, значит, завтра может выйти на поле».

Любимый игрок Мастантуоно

«Думаю, логично, что его любимый игрок – Месси. Он из Аргентины и левша, так что для меня это не удивительно».

Воспоминания о болельщиках

«У меня прекрасные воспоминания. Я даже вернулся сюда на матч Лиги чемпионов, играя за «Баварию», и у нас были фантастические отношения, я действительно чувствовал любовь зрителей. Сейчас я в другой роли, но у меня большие ожидания, я мотивирован и не могу дождаться, когда снова почувствую эту связь с людьми. Прошло много времени, но я всегда чувствовал это. Что бы ни случилось и что бы ни чувствовали болельщики, я рад вернуться».

