АПЛ полностью разорвала трансферный рынок лета 2025 года
Ни один другой чемпионат не может сравниться с английским по расходам
Трансферный рынок летнего межсезонья был насыщен интересными переходами футболистов.
Швейцарская исследовательская группа FB CIES Football Observatory привела топ-10 лиг по количеству потраченных денег на новых футболистов за период с 1 июня по 18 августа, а также динамику расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рекордсменом по расходам является АПЛ, клубы которой приобрели новых игроков на сумму 2,4 млрд евро (+23% к прошлому году).
Топ-10 лиг по расходам на покупку новых футболистов в период с 1 июня по 18 августа
- 2,4 млрд евро – АПЛ (+23%)
- 911 млн евро – Серия А (+9%)
- 597 млн евро – Бундеслига (-2%)
- 519 млн евро – Ла Лига (+21%)
- 477 млн евро – Лига 1 (-28%)
- 430 млн евро – Сауди Про Лига (+147%)
- 261 млн евро – Примейра Лига Португалии (+112%)
- 207 млн евро – Супер Лига Турции (+77%)
- 187 млн евро – Эредивизи (+163%)
- 156 млн евро – Серия А Бразилии (+3%)
* В скобках – прирост расходов до 2024 года
June 1st to August 18th transfer spending by clubs of the most active leagues 🌐 shows 🏴 #PremierLeague ever greater dominance with €2.4bn total spending, +23% compared to same dates in 2024 🇸🇦#SaudiProLeague figthing back with +147%, strongest relative decline in 🇫🇷 #Ligue1 pic.twitter.com/I8xpWvZZ0K— CIES Football Obs (@CIES_Football) August 19, 2025
