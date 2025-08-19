Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АПЛ полностью разорвала трансферный рынок лета 2025 года
Англия
19 августа 2025, 14:57 |
536
0

АПЛ полностью разорвала трансферный рынок лета 2025 года

Ни один другой чемпионат не может сравниться с английским по расходам

19 августа 2025, 14:57 |
536
0
АПЛ полностью разорвала трансферный рынок лета 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Трансферный рынок летнего межсезонья был насыщен интересными переходами футболистов.

Швейцарская исследовательская группа FB CIES Football Observatory привела топ-10 лиг по количеству потраченных денег на новых футболистов за период с 1 июня по 18 августа, а также динамику расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рекордсменом по расходам является АПЛ, клубы которой приобрели новых игроков на сумму 2,4 млрд евро (+23% к прошлому году).

Топ-10 лиг по расходам на покупку новых футболистов в период с 1 июня по 18 августа

  1. 2,4 млрд евро – АПЛ (+23%)
  2. 911 млн евро – Серия А (+9%)
  3. 597 млн евро – Бундеслига (-2%)
  4. 519 млн евро – Ла Лига (+21%)
  5. 477 млн евро – Лига 1 (-28%)
  6. 430 млн евро – Сауди Про Лига (+147%)
  7. 261 млн евро – Примейра Лига Португалии (+112%)
  8. 207 млн евро – Супер Лига Турции (+77%)
  9. 187 млн евро – Эредивизи (+163%)
  10. 156 млн евро – Серия А Бразилии (+3%)

* В скобках – прирост расходов до 2024 года

По теме:
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Невероятные деньги. Клубы АПЛ близки к двум трансферным рекордам
Хаби АЛОНСО: «Я гораздо больше предпочитаю делать, чем говорить»
Английская Премьер-лига финансы Серия A Бундеслига Ла Лига Лига 1 (Франция) чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат Португалии по футболу чемпионат Турции по футболу чемпионат Нидерландов по футболу чемпионат Бразилии по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз на полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Футбол | 19 августа 2025, 14:47 0
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз на полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз на полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии

Поединок состоится 19 августа в 15:00 по Киеву

Динамо – единственная команда УПЛ без игроков в топ-30 рейтинга обводок
Футбол | 19 августа 2025, 11:44 35
Динамо – единственная команда УПЛ без игроков в топ-30 рейтинга обводок
Динамо – единственная команда УПЛ без игроков в топ-30 рейтинга обводок

Информация для размышления Александру Шовковскому и боссам «бело-синих»

Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Футбол | 18.08.2025, 21:48
Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Источник: Ребров хочет впервые вызвать в сборную Украины таланта Динамо
Футбол | 18.08.2025, 19:58
Источник: Ребров хочет впервые вызвать в сборную Украины таланта Динамо
Источник: Ребров хочет впервые вызвать в сборную Украины таланта Динамо
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Футбол | 19.08.2025, 00:45
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 18
Футбол
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
18.08.2025, 04:19
Футбол
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
18.08.2025, 03:22 2
Футбол
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
18.08.2025, 01:50
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
18.08.2025, 22:58
Бокс
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 1
Футбол
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем