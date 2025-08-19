АПЛ полностью разорвала трансферный рынок лета 2025 года

Трансферный рынок летнего межсезонья был насыщен интересными переходами футболистов.

Швейцарская исследовательская группа FB CIES Football Observatory привела топ-10 лиг по количеству потраченных денег на новых футболистов за период с 1 июня по 18 августа, а также динамику расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рекордсменом по расходам является АПЛ, клубы которой приобрели новых игроков на сумму 2,4 млрд евро (+23% к прошлому году).

Топ-10 лиг по расходам на покупку новых футболистов в период с 1 июня по 18 августа

2,4 млрд евро – АПЛ (+23%) 911 млн евро – Серия А (+9%) 597 млн евро – Бундеслига (-2%) 519 млн евро – Ла Лига (+21%) 477 млн евро – Лига 1 (-28%) 430 млн евро – Сауди Про Лига (+147%) 261 млн евро – Примейра Лига Португалии (+112%) 207 млн евро – Супер Лига Турции (+77%) 187 млн евро – Эредивизи (+163%) 156 млн евро – Серия А Бразилии (+3%)

* В скобках – прирост расходов до 2024 года