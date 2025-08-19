Экс-игрок Динамо поделился прогнозом на матчи киевлян против Маккаби
Андрей Оберемко верит в успех киевлян
Бывший полузащитник киевского «Динамо» Андрей Оберемко поделился мыслями о предстоящем противостоянии «бело-голубых» с клубом «Маккаби» Тель-Авив в четвёртом раунде квалификации Лиги Европы.
«Ожидания только с надеждой, жду, что «Динамо» докажет всем, что случай с «Пафосом» – это была досадная неудача, которая также придаст сил и спортивной злости для восстановления своей репутации. Но это футбол», – сказал Оберемко.
Первый матч между клубами состоится 21 августа на стадионе «ТСЦ Арена» в сербском городе Бачка-Топола. Начало в 21:00.
