Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок Динамо поделился прогнозом на матчи киевлян против Маккаби
Лига Европы
19 августа 2025, 11:59 | Обновлено 19 августа 2025, 12:04
Андрей Оберемко верит в успех киевлян

ФК Динамо Киев

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Андрей Оберемко поделился мыслями о предстоящем противостоянии «бело-голубых» с клубом «Маккаби» Тель-Авив в четвёртом раунде квалификации Лиги Европы.

«Ожидания только с надеждой, жду, что «Динамо» докажет всем, что случай с «Пафосом» – это была досадная неудача, которая также придаст сил и спортивной злости для восстановления своей репутации. Но это футбол», – сказал Оберемко.

Первый матч между клубами состоится 21 августа на стадионе «ТСЦ Арена» в сербском городе Бачка-Топола. Начало в 21:00.

По теме:
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
Динамо – единственная команда УПЛ без игроков в топ-30 рейтинга обводок
Cтало известно, перейдет ли Попов в Уотфорд
Динамо Киев Андрей Оберемко Лига Европы Маккаби Тель-Авив Маккаби Т-А - Динамо
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Сообщить об ошибке

Комментарии 0
