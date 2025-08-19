Защитник сборной Украины пропустил матч Премьер-лиги из-за травмы

18 августа состоялся матч первого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Лидс» и «Эвертон». Хозяева одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

Защитник «ирисок» Виталий Миколенко оказался вне заявки на этот поединок – по информации британской прессы он продолжает восстанавливаться после травмы.

Еще 9 августа в товарищеском матче против итальянской «Ромы» (0:1), 26-летний футболист неудачно выполнил подкат и был вынужден покинуть поле. Ожидается, что Миколенко не сможет помочь команде до международного перерыва и вернется на поле только в начале сентября.

«Эвертон» сыграет еще три поединка в августе – против «Брайтона» и «Вулверхэмптона» в чемпионате, а также с «Менсфилдом» в Кубке футбольной лиги.

В прошлом сезоне Миколенко провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.