Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитник сборной Украины пропустил матч Премьер-лиги из-за травмы
Англия
19 августа 2025, 10:53 |
310
0

Защитник сборной Украины пропустил матч Премьер-лиги из-за травмы

Виталий Миколенко не попал в заявку «Эвертона», так как продолжает восстанавливаться после травмы

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

18 августа состоялся матч первого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Лидс» и «Эвертон». Хозяева одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

Защитник «ирисок» Виталий Миколенко оказался вне заявки на этот поединок – по информации британской прессы он продолжает восстанавливаться после травмы.

Еще 9 августа в товарищеском матче против итальянской «Ромы» (0:1), 26-летний футболист неудачно выполнил подкат и был вынужден покинуть поле. Ожидается, что Миколенко не сможет помочь команде до международного перерыва и вернется на поле только в начале сентября.

«Эвертон» сыграет еще три поединка в августе – против «Брайтона» и «Вулверхэмптона» в чемпионате, а также с «Менсфилдом» в Кубке футбольной лиги.

В прошлом сезоне Миколенко провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Николай Титюк Источник: Liverpool Echo
