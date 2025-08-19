Карлос АЛЬКАРАС: «Я увидел по его языку тела, что ему плохо»

Испанский теннисист и новоиспеченный чемпион Мастерса в Цинциннати Карлос Алькарас провел пресс-конференцию после финала против Янника Синнера (итальянец снялся после 0:5 в первом сете):

– Может быть, не так, как ты хотел, но как ты себя сейчас чувствуешь?

– Да, понятно, что это не тот способ, которым я хотел выиграть финал. Прежде всего я хочу пожелать Янику скорейшего выздоровления. Надеюсь, что через несколько дней он будет хорошо себя чувствовать, сможет подготовиться и потренироваться перед US Open и продолжать выдавать такой потрясающий теннис. Что касается меня, я просто действительно-очень рад, что могу уехать с этим трофеем. Я проиграл этот финал в 2023 году, и очень-очень хотелось выиграть этот трофей. Поэтому я действительно горд и счастлив, что смог его поднять.

– Поздравляю с титулом. Конечно, это странный сценарий. Расскажи, когда ты понял – по его состоянию или языку тела – что он, возможно, не сможет доиграть?

– Я думаю, после третьего гейма я заметил, что он совсем неважно себя чувствует. Я его знаю – мы два года соперничаем, были отличные матчи. Я знаю его стиль, его игру. После третьего гейма я заметил, что он подает более агрессивно, чем обычно, и чаще ошибается – даже до третьего удара это было заметно, что для него странно. Я увидел по его языку тела, что ему плохо. И именно где-то в третьем гейме я это понял.

– Хотел узнать о смешанном парном турнире на US Open. Ты видел сетку? Насколько вдохновлена тебя эта концепция?»

– Думаю, это здорово. Расписание, честно, не то чтобы идеально – играть уже завтра, но мне нравится сама идея смешанных пар. Думаю, это будет что‑то новое для меня, и я рад этому. Будет здорово выступать с Эммой. Это будет сложно, особенно против Дрейпера и Пегулы, но я постараюсь получить от этого максимум удовольствия. Посмотрю, какой корт, какие мячи – и воспринимаю это как важную и хорошую подготовку. Я постараюсь завтра выйти на корт в лучшей форме, несмотря на поездку в Нью-Йорк. Может быть, поздно лягу спать, но постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы помочь выиграть. Посмотрим, что получится, но думаю, будет интересно и классно – участвовать в таких матчах.

– Говорят, здесь быстрый корт и тяжелые мячи. Как ты планируешь адаптацию к Нью-Йорку после таких условий здесь?

– Скажу так: это немного другая история. Нью-Йорк – медленнее. Мячи «лежать» иначе. Корты там немного больше, здесь поменьше. Все здесь происходит быстрее, чем в Нью-Йорке. Хорошо, что у нас есть время к этому привыкнуть. Мы стараемся, чтобы условия – мячи и корт – были максимально похожи между турнирами, без большой разницы. Но все равно – это вопрос подготовки и адаптации. Посмотрим, как будет в Нью-Йорке.

– Поздравляю. Как ты себя чувствуешь накануне US Open? Есть ли что-то похожее с теми чувствами, что были перед Уимблдоном, Ролан Гарросом или Australian Open?

– Ну, чувствуешь себя по-другому. Я сыграл много матчей перед каждым Grand Slam. Я подхожу к US Open иначе. Я чувствую себя уверенно, играю на другом покрытии. Нью-Йорк – тот турнир, где мне нравится играть. Там я выиграл свой первый мейджор, и я благодарен за поддержку, которую всегда получаю. Прошлый год там не задался – я не показал свой уровень. Поэтому в этом году я действительно хочу показать свой лучший теннис, пройти как можно дальше, насладиться любовью публики. Посмотрим, как все сложится в Нью-Йорке.

– Ты отлично справляешься с жарой за последние несколько недель. Есть что-то, кроме гидратации, что помогает тебе подготовиться к таким условиям?

– Честно говоря, вне корта я ничего особенного не делаю специально против жары. Но я тренировался в самые жаркие часы – с 12 до 14 и с 16 до 18, когда солнце максимально активно. Я пришел из Мурсии – там тоже высокая температура, около 43–44 градусов. Так что я уже привык к экстремальным условиям. Конечно, на матчах это тяжело, но я рад, как с этим справляюсь. Но да, я фокусировался и тренировался, чтобы быть готовым к матчам.