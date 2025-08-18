Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Известный футболист выдал себя за мойщика окон в Ирландии
Другие новости
18 августа 2025, 19:57 |
522
0

ФОТО. Известный футболист выдал себя за мойщика окон в Ирландии

Артур Боруц и история его жизни

18 августа 2025, 19:57 |
522
0
ФОТО. Известный футболист выдал себя за мойщика окон в Ирландии
Instagram. Артур Боруц

Артур Боруц несколько лет назад завершил футбольную карьеру.

Он играл за «Легию», «Селтик», «Фиорентину», «Саутгемптон» и «Борнмут», а также проведя 65 матчей за сборную Польши.

Его жена Сара вспоминает первое знакомство: «Я была в ярости, он почти выбил мне плечо и даже не извинился».

Она добавила, что поначалу не знала, кто он такой, ведь Артур сказал: «Я работаю в Ирландии, мою окна на небоскребах».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Несмотря на это, их отношения развивались, и в 2014 году пара поженилась, сейчас у них двое общих детей.

Сегодня Боруц благодаря удачным инвестициям финансово независим.

Он рассматривает новую карьеру футбольного агента, но пока не готов заниматься этой деятельностью в Польше из-за специфики местного рынка.

По теме:
ФОТО. Жена Реброва променяла Испанию на Украину, чтобы сходить на концерт
ФОТО. Фанатка Романа Яремчука поделилась откровенными фото. 10/10
ФОТО. Жена динамовца зажгла в бикини – потрясающая форма
фото lifestyle Артур Боруц сборная Польши по футболу Селтик Фиорентина Борнмут Саутгемптон Легия Варшава
Максим Лапченко Источник: Sportowe Fakty
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Футбол | 18 августа 2025, 01:32 1
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»

Немец – о Нойере

ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
Футбол | 18 августа 2025, 08:53 15
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»

Президент клуба «Ингулец» – про Шевченко

Источник: Ребров хочет впервые вызвать в сборную Украины таланта Динамо
Футбол | 18.08.2025, 19:58
Источник: Ребров хочет впервые вызвать в сборную Украины таланта Динамо
Источник: Ребров хочет впервые вызвать в сборную Украины таланта Динамо
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Футбол | 17.08.2025, 23:43
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Винисиус стал 7-м бразильцем, забившим гол за Шахтер в новом сезоне
Футбол | 18.08.2025, 13:51
Винисиус стал 7-м бразильцем, забившим гол за Шахтер в новом сезоне
Винисиус стал 7-м бразильцем, забившим гол за Шахтер в новом сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
18.08.2025, 07:12
Футбол
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
17.08.2025, 00:45 24
Бокс
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 13
Футбол
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
16.08.2025, 22:05 1
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
16.08.2025, 18:59 3
Бокс
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем