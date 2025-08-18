ФОТО. Известный футболист выдал себя за мойщика окон в Ирландии
Артур Боруц и история его жизни
Артур Боруц несколько лет назад завершил футбольную карьеру.
Он играл за «Легию», «Селтик», «Фиорентину», «Саутгемптон» и «Борнмут», а также проведя 65 матчей за сборную Польши.
Его жена Сара вспоминает первое знакомство: «Я была в ярости, он почти выбил мне плечо и даже не извинился».
Она добавила, что поначалу не знала, кто он такой, ведь Артур сказал: «Я работаю в Ирландии, мою окна на небоскребах».
Несмотря на это, их отношения развивались, и в 2014 году пара поженилась, сейчас у них двое общих детей.
Сегодня Боруц благодаря удачным инвестициям финансово независим.
Он рассматривает новую карьеру футбольного агента, но пока не готов заниматься этой деятельностью в Польше из-за специфики местного рынка.
