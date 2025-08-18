В Европе подтвердили слухи о трансфере игрока молодежной сборной Украины

13 августа 2025 года журналист Игорь Бурбас сообщил, что украинский полузащитник чешского «Слована» Иван Варфоломеев станет игроком английского «Линкольн Сити».

Впоследствии слухи подтвердило чешское издание infotball. По информации этого источника, медосмотр 21-летнего футболиста состоится уже на этой неделе.

В сезоне 2024/25 Иван Варфоломеев провел 30 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Украины (7 матчей) в 600 тысяч евро.