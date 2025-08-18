Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Европе подтвердили слухи о трансфере игрока молодежной сборной Украины
Англия
18 августа 2025, 18:01 |
1260
0

В Европе подтвердили слухи о трансфере игрока молодежной сборной Украины

Иван Варфоломеев, похоже, действительно станет игроком «Линкольн Сити»

18 августа 2025, 18:01 |
1260
0
В Европе подтвердили слухи о трансфере игрока молодежной сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Варфоломеев

13 августа 2025 года журналист Игорь Бурбас сообщил, что украинский полузащитник чешского «Слована» Иван Варфоломеев станет игроком английского «Линкольн Сити».

Впоследствии слухи подтвердило чешское издание infotball. По информации этого источника, медосмотр 21-летнего футболиста состоится уже на этой неделе.

В сезоне 2024/25 Иван Варфоломеев провел 30 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Украины (7 матчей) в 600 тысяч евро.

По теме:
У Довбика будет новый партнер. Рома завершает трансфер вингера из АПЛ
Челси выпустил на поле англичанина, который был в шаге от клубного рекорда
24-й сезон в АПЛ. Ветеран английского футбола не останавливается
трансферы чемпионат Чехии по футболу чемпионат Англии по футболу Слован Либерец Линкольн Сити Иван Варфоломеев
Дмитрий Вус Источник
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 18 августа 2025, 07:11 2
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати

Ига Свентек и Жасмин Паолини разыграют трофей тысячника в США

Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Футбол | 18 августа 2025, 14:27 66
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина

За бразильского вингера «горняки» могут в перспективе получить желаемые 50 миллионов евро

Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Футбол | 18.08.2025, 03:22
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
«Элегантный и хладнокровный». Во Франции оценили дебют Забарного за ПСЖ
Футбол | 18.08.2025, 18:31
«Элегантный и хладнокровный». Во Франции оценили дебют Забарного за ПСЖ
«Элегантный и хладнокровный». Во Франции оценили дебют Забарного за ПСЖ
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Футбол | 17.08.2025, 23:43
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 13
Футбол
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
18.08.2025, 07:12
Футбол
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
17.08.2025, 07:20 29
Футбол
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
18.08.2025, 07:19 7
Бокс
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
17.08.2025, 21:50
Теннис
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 12
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
17.08.2025, 09:20 2
Бокс
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
17.08.2025, 00:45 24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем