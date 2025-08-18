Шахтер после 42-летнего перерыва во второй раз сыграет с Серветтом
Горняки преодолевали швейцарский барьер в 3-х случаях из 5
В четвертом квалификационном раунде Лиги конференций «Шахтер» после 42-летнего перерыва второй раз сыграет с «Серветом». В 1/8 финала Кубка кубков-1983/84 оранжево-черные взяли верх над «гранатовыми» в обоих матчах – 1:0 дома и 2:1 в гостях.
В общем же горняки преодолевали швейцарский барьер в плей-офф в 3-х случаях из 5. А в 13 проведенных играх на всех стадиях с командами из Швейцарии «Шахтер» одержал 9 побед, 1 встречу завершил вничью и 3 проиграл, 27 мячей забил, 16 пропустил.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Шахтер – Швейцария в еврокубках
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
1983/84
|
КК
|
1/8
|
Серветт
|
1:0 (д)
|
2:1 (г)
|
1996
|
КИ
|
ГТ
|
Базель
|
2:2 (г)
|
|
1998/99
|
КУ
|
КР
|
Цюрих
|
0:4 (г)
|
3:2 (д)
|
2001/02
|
ЛЧ
|
КР2
|
Лугано
|
3:0 (д)
|
1:2 (г)
|
2008/09
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Базель
|
2:1 (г)
|
5:0 (д)
|
2016/17
|
ЛЧ
|
КР3
|
Янг Бойз
|
2:0 (д)
|
0:2, п. 2:4 (г)
|
2019/20
|
ЛЕ
|
1/4
|
Базель
|
4:1 (н)
|
|
2024/25
|
ЛЧ
|
ОТ
|
Янг Бойз
|
2:1 (д)
|
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ОТ - основной турнир; ГТ - групповой турнир; КР - квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
