Шахтер после 42-летнего перерыва во второй раз сыграет с Серветтом

В четвертом квалификационном раунде Лиги конференций «Шахтер» после 42-летнего перерыва второй раз сыграет с «Серветом». В 1/8 финала Кубка кубков-1983/84 оранжево-черные взяли верх над «гранатовыми» в обоих матчах – 1:0 дома и 2:1 в гостях.

В общем же горняки преодолевали швейцарский барьер в плей-офф в 3-х случаях из 5. А в 13 проведенных играх на всех стадиях с командами из Швейцарии «Шахтер» одержал 9 побед, 1 встречу завершил вничью и 3 проиграл, 27 мячей забил, 16 пропустил.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Шахтер – Швейцария в еврокубках

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет 1983/84 КК 1/8 Серветт 1:0 (д) 2:1 (г) 1996 КИ ГТ Базель 2:2 (г) 1998/99 КУ КР Цюрих 0:4 (г) 3:2 (д) 2001/02 ЛЧ КР2 Лугано 3:0 (д) 1:2 (г) 2008/09 ЛЧ ГТ Базель 2:1 (г) 5:0 (д) 2016/17 ЛЧ КР3 Янг Бойз 2:0 (д) 0:2, п. 2:4 (г) 2019/20 ЛЕ 1/4 Базель 4:1 (н) 2024/25 ЛЧ ОТ Янг Бойз 2:1 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ОТ - основной турнир; ГТ - групповой турнир; КР - квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.