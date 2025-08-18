Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер после 42-летнего перерыва во второй раз сыграет с Серветтом
Лига конференций
18 августа 2025, 15:41 | Обновлено 18 августа 2025, 15:46
183
0

Шахтер после 42-летнего перерыва во второй раз сыграет с Серветтом

Горняки преодолевали швейцарский барьер в 3-х случаях из 5

18 августа 2025, 15:41 | Обновлено 18 августа 2025, 15:46
183
0
Шахтер после 42-летнего перерыва во второй раз сыграет с Серветтом
ФК Шахтер

В четвертом квалификационном раунде Лиги конференций «Шахтер» после 42-летнего перерыва второй раз сыграет с «Серветом». В 1/8 финала Кубка кубков-1983/84 оранжево-черные взяли верх над «гранатовыми» в обоих матчах – 1:0 дома и 2:1 в гостях.

В общем же горняки преодолевали швейцарский барьер в плей-офф в 3-х случаях из 5. А в 13 проведенных играх на всех стадиях с командами из Швейцарии «Шахтер» одержал 9 побед, 1 встречу завершил вничью и 3 проиграл, 27 мячей забил, 16 пропустил.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Шахтер – Швейцария в еврокубках

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

1983/84

КК

1/8

Серветт

1:0 (д)

2:1 (г)

1996

КИ

ГТ

Базель

2:2 (г)

1998/99

КУ

КР

Цюрих

0:4 (г)

3:2 (д)

2001/02

ЛЧ

КР2

Лугано

3:0 (д)

1:2 (г)

2008/09

ЛЧ

ГТ

Базель

2:1 (г)

5:0 (д)

2016/17

ЛЧ

КР3

Янг Бойз

2:0 (д)

0:2, п. 2:4 (г)

2019/20

ЛЕ

1/4

Базель

4:1 (н)

2024/25

ЛЧ

ОТ

Янг Бойз

2:1 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ОТ - основной турнир; ГТ - групповой турнир; КР - квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

По теме:
Динамо третий раз сыграет с Маккаби Тель-Авив, при этом впервые в плей-офф
Фиорентина – один из самых неудобных соперников наших клубов в Европе
Эпицентр открыл голевой счет в элитном дивизионе
цифры и факты Шахтер Донецк Серветт
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Футбол | 18 августа 2025, 03:22 1
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина

Илье придется конкурировать с Маркиньосом

Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18 августа 2025, 16:00 3
Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Оба тренера еще только строят свои команды

«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Футбол | 18.08.2025, 07:12
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Винисиус стал 7-м бразильцем, забившим гол за Шахтер в новом сезоне
Футбол | 18.08.2025, 13:51
Винисиус стал 7-м бразильцем, забившим гол за Шахтер в новом сезоне
Винисиус стал 7-м бразильцем, забившим гол за Шахтер в новом сезоне
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Футбол | 17.08.2025, 23:43
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
17.08.2025, 09:20 2
Бокс
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
17.08.2025, 09:00 4
Война
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 13
Футбол
Реванш удался. Сборная Украины обыграла Швейцарию в пре-квалификации ЧМ
Реванш удался. Сборная Украины обыграла Швейцарию в пре-квалификации ЧМ
16.08.2025, 18:51 17
Баскетбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
18.08.2025, 07:53 1
Бокс
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 1
Футбол
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 10
Футбол
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем