Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неймар потерпел самое крупное поражение в карьере
Бразилия
18 августа 2025, 14:04 |
229
0

Неймар потерпел самое крупное поражение в карьере

Вместо этого «Васко да Гама» одержал свою самую крупную победу в чемпионате Бразилии

18 августа 2025, 14:04 |
229
0
Неймар потерпел самое крупное поражение в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

В матче 20-го тура бразильской Серии А «Сантос» дома разгромно проиграл «Васко да Гама» со счетом 0:6.

Для легенды «Сантоса» Неймара это поражение стало самым крупным в карьере.

Крупнейшие поражения Неймара

  • 0:6 – 2025, за «Сантос» против «Васко да Гама»
  • 0:4 – 2017, за «Барселону» против ПСЖ
  • 0:4 – 2011, за «Сантос» против «Барселоны»
  • 1:4 – 2015, за «Барселону» против «Сельты»
  • 0:3 – 2022, за ПСЖ против Монако
  • 0:3 – 2025, за Сантос против Мирассола

«Сантос» впервые в своей истории пропустил 6 голов в домашнем матче высшего дивизиона чемпионата Бразилии.

Для «Васко да Гама» победа со счетом 6:0 стала крупнейшей в истории выступлений в бразильской Серии А.

Стоит также отметить, что дублем за гостей в этой игре отметился 32-летний бразилец Филиппе Коутиньо, который был одним из лучших игроков на поле.

По теме:
«Можете оскорблять нас». Неймар жестко высказался о разгромном поражении
Дубль Коутиньо и слезы Неймара. Сантос получил теннисную баранку в Бразилии
Месси и Суарес забили очередные голы. Сколько их уже на счету?
Сантос Неймар чемпионат Бразилии по футболу Филиппе Коутиньо статистика Васко да Гама
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
Футбол | 18 августа 2025, 08:53 9
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»

Президент клуба «Ингулец» – про Шевченко

Стало известно, кто будет судить первый матч между Шахтером и Серветтом
Футбол | 18 августа 2025, 12:36 1
Стало известно, кто будет судить первый матч между Шахтером и Серветтом
Стало известно, кто будет судить первый матч между Шахтером и Серветтом

Шотландская бригада арбитров назначена на поединок отбора ЛК

После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
Теннис | 17.08.2025, 21:50
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
Заменить топ-форварда. Довбик может перейти к чемпиону топ-5 лиги
Футбол | 18.08.2025, 10:41
Заменить топ-форварда. Довбик может перейти к чемпиону топ-5 лиги
Заменить топ-форварда. Довбик может перейти к чемпиону топ-5 лиги
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Бокс | 18.08.2025, 07:53
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 1
Футбол
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
18.08.2025, 07:19 5
Бокс
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 10
Футбол
Минус Соболенко и Гауфф. Определены полуфиналистки тысячника в Цинциннати
Минус Соболенко и Гауфф. Определены полуфиналистки тысячника в Цинциннати
16.08.2025, 09:02 1
Теннис
Экс-легионер Динамо придумал новую фамилию: «Я теперь украинец»
Экс-легионер Динамо придумал новую фамилию: «Я теперь украинец»
16.08.2025, 09:16 2
Футбол
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 32
Футбол
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
17.08.2025, 00:13
Бокс
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
16.08.2025, 09:31 48
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем