Неймар потерпел самое крупное поражение в карьере
Вместо этого «Васко да Гама» одержал свою самую крупную победу в чемпионате Бразилии
В матче 20-го тура бразильской Серии А «Сантос» дома разгромно проиграл «Васко да Гама» со счетом 0:6.
Для легенды «Сантоса» Неймара это поражение стало самым крупным в карьере.
Крупнейшие поражения Неймара
- 0:6 – 2025, за «Сантос» против «Васко да Гама»
- 0:4 – 2017, за «Барселону» против ПСЖ
- 0:4 – 2011, за «Сантос» против «Барселоны»
- 1:4 – 2015, за «Барселону» против «Сельты»
- 0:3 – 2022, за ПСЖ против Монако
- 0:3 – 2025, за Сантос против Мирассола
«Сантос» впервые в своей истории пропустил 6 голов в домашнем матче высшего дивизиона чемпионата Бразилии.
Для «Васко да Гама» победа со счетом 6:0 стала крупнейшей в истории выступлений в бразильской Серии А.
Стоит также отметить, что дублем за гостей в этой игре отметился 32-летний бразилец Филиппе Коутиньо, который был одним из лучших игроков на поле.
Maiores DERROTAS da carreira do Neymar Jr:— Noite de Copa (@Noitedecopa) August 17, 2025
🇧🇷 Vasco 6x0 Santos 🇧🇷 🆕🆙
🇫🇷 PSG 4x0 Barcelona 🇪🇸
🇪🇸 Barcelona 4x0 Santos 🇧🇷
🇪🇸 Celta 4x1 Barcelona 🇪🇸
🇫🇷 Mônaco 3x0 PSG 🇫🇷
🇧🇷 Mirassol 3x0 Santos 🇧🇷
💻@k1_stats pic.twitter.com/LDa0R8Cfby
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент клуба «Ингулец» – про Шевченко
Шотландская бригада арбитров назначена на поединок отбора ЛК