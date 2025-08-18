Неймар потерпел самое крупное поражение в карьере

В матче 20-го тура бразильской Серии А «Сантос» дома разгромно проиграл «Васко да Гама» со счетом 0:6.

Для легенды «Сантоса» Неймара это поражение стало самым крупным в карьере.

Крупнейшие поражения Неймара

0:6 – 2025, за «Сантос» против «Васко да Гама»

0:4 – 2017, за «Барселону» против ПСЖ

0:4 – 2011, за «Сантос» против «Барселоны»

1:4 – 2015, за «Барселону» против «Сельты»

0:3 – 2022, за ПСЖ против Монако

0:3 – 2025, за Сантос против Мирассола

«Сантос» впервые в своей истории пропустил 6 голов в домашнем матче высшего дивизиона чемпионата Бразилии.

Для «Васко да Гама» победа со счетом 6:0 стала крупнейшей в истории выступлений в бразильской Серии А.

Стоит также отметить, что дублем за гостей в этой игре отметился 32-летний бразилец Филиппе Коутиньо, который был одним из лучших игроков на поле.