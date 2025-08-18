«Элегантный и хладнокровный». Во Франции оценили дебют Забарного за ПСЖ

17 августа состоялся матч первого тура чемпионата Франции, в котором встретились «Нант» и ПСЖ. Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

В составе ПСЖ с первых минут вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который дебютировал в команде после перехода из «Борнмута». Французская пресса позитивно оценила игру 22-летнего футболиста:

«Уверенный в своих движениях и действиях, одновременно элегантный и авторитетный. Четко прочитал момент на 36-й минуте – спокойно остановил прорыв «Нанта» благодаря хладнокровию и превосходному видению поля, а уже на 42-й продемонстрировал надежную игру корпусом», – считает издание Le Figaro.

Болельщики ПСЖ также остались в восторге от игры Забарного – они отмечают его хладнокровие, спокойствие и уверенную игру. Фанаты считают, что с таким надежным защитником клуб имеет все шансы победить и в чемпионате, и Лиге чемпионов.