СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 августа

В понедельник, 18 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Заря – Кривбасс

2.65 – 3.38 – 2.75

22:00 Лидс – Эвертон

2.31 – 3.51 – 3.24

22:00 Эльче – Бетис

3.48 – 3.50 – 2.26

22:15 Жил Висенте – Порту

6.60 – 4.45 – 1.48

ТЕННИС

00:00 Дарья Снигур – Симона Вальтерт

1.40 – 2.75

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.