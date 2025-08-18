СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 августа
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В понедельник, 18 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
18:00 Заря – Кривбасс
22:00 Лидс – Эвертон
22:00 Эльче – Бетис
22:15 Жил Висенте – Порту
ТЕННИС
00:00 Дарья Снигур – Симона Вальтерт
