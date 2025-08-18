Владислав ШАПОВАЛ: «Был уверен, что забью. А так бы не подходил»

Игрок «Кудровки» Владислав Шаповал прокомментировал победный матч с «Полтавой» (3:1) в третьем туре Украинской премьер-лиги.

– Вы забили два пенальти из двух? Были уверены, что реализуете их?

– Конечно, был уверен, ведь в противном случае не подходил бы бить.

– Какие эмоции после матча?

– Все очень довольны. Но было израсходовано много сил, поэтому нужно отдохнуть. И готовиться к следующему матчу

– Как оцениваете игру в целом?

– Главное, что победили, потому довольны. Сейчас нечего скучать