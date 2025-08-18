Владислав ШАПОВАЛ: «Был уверен, что забью. А так бы не подходил»
«Кудровка» одержала уверенную победу над «Полтавой»
Игрок «Кудровки» Владислав Шаповал прокомментировал победный матч с «Полтавой» (3:1) в третьем туре Украинской премьер-лиги.
– Вы забили два пенальти из двух? Были уверены, что реализуете их?
– Конечно, был уверен, ведь в противном случае не подходил бы бить.
– Какие эмоции после матча?
– Все очень довольны. Но было израсходовано много сил, поэтому нужно отдохнуть. И готовиться к следующему матчу
– Как оцениваете игру в целом?
– Главное, что победили, потому довольны. Сейчас нечего скучать
