Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 04:01 | Обновлено 18 августа 2025, 05:33
Владислав ШАПОВАЛ: «Был уверен, что забью. А так бы не подходил»

«Кудровка» одержала уверенную победу над «Полтавой»

Владислав ШАПОВАЛ: «Был уверен, что забью. А так бы не подходил»
УПЛ

Игрок «Кудровки» Владислав Шаповал прокомментировал победный матч с «Полтавой» (3:1) в третьем туре Украинской премьер-лиги.

– Вы забили два пенальти из двух? Были уверены, что реализуете их?

– Конечно, был уверен, ведь в противном случае не подходил бы бить.

– Какие эмоции после матча?

– Все очень довольны. Но было израсходовано много сил, поэтому нужно отдохнуть. И готовиться к следующему матчу

– Как оцениваете игру в целом?

– Главное, что победили, потому довольны. Сейчас нечего скучать

Александр Сильченко
