  Дьекереш впервые за 5 сезонов не забил в первом туре чемпионата
Англия
17 августа 2025, 22:07
Дьекереш впервые за 5 сезонов не забил в первом туре чемпионата

«Арсенал» в шестой раз победил «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» со счетом 1:0

Дьекереш впервые за 5 сезонов не забил в первом туре чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

В матче первого тура АПЛ «Арсенал» на выезде победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

«Канониры» благодаря этой победе продолжили беспроигрышную гостевую серию в АПЛ, которая насчитывает уже 15 матчей (8 побед, 7 ничьих).

Эта победа стала для «Арсенала» шестой над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорди» в АПЛ, и все закончились с одинаковым счетом – 1:0.

Победы Арсенала над Манчестер Юнайтед на Олд Траффорди

  • 1998: Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1
  • 2002: Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1
  • 2006: Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1
  • 2020: Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1
  • 2024: Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1
  • 2025: Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1

Победный гол за лондонский клуб забил защитник Риккардо Калафьори после углового. Начиная с сезона 2023/24, «канониры» забили 31 гол после угловых. Это как минимум на 11 больше, чем любая другая команда АПЛ. Ближайший преследователь – «Ливерпуль» – 20 голов.

Три из последних четырех голов «Арсенала» против «красных дьяволов» в АПЛ были забиты после розыгрыша угловых (Тимбер, Салиба, Калафиори).

Калафьори также стал восьмым итальянцем, забившим гол на «Олд Траффорд» против «МЮ» в АПЛ. Первыми семью были Джанлука Виалли, Дарио Марколин, Джанфранко Дзола, Андреа Доссена, Марио Балотелли, Фабио Борини и Вилли Ньонто.

Виктор Дьекереш впервые за 5 сезонов не забил в первом туре чемпионата. До этого он четыре сезона подряд забивал, играя за «Ковентри» (дважды) и «Спортинг» (дважды).

Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Арсенал Риккардо Калафьори Виктор Дьекереш Юрриен Тимбер Вильям Салиба
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Комментарии
