Дьекереш впервые за 5 сезонов не забил в первом туре чемпионата
«Арсенал» в шестой раз победил «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» со счетом 1:0
В матче первого тура АПЛ «Арсенал» на выезде победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.
«Канониры» благодаря этой победе продолжили беспроигрышную гостевую серию в АПЛ, которая насчитывает уже 15 матчей (8 побед, 7 ничьих).
Эта победа стала для «Арсенала» шестой над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорди» в АПЛ, и все закончились с одинаковым счетом – 1:0.
Победы Арсенала над Манчестер Юнайтед на Олд Траффорди
- 1998: Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1
- 2002: Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1
- 2006: Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1
- 2020: Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1
- 2024: Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1
- 2025: Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1
Победный гол за лондонский клуб забил защитник Риккардо Калафьори после углового. Начиная с сезона 2023/24, «канониры» забили 31 гол после угловых. Это как минимум на 11 больше, чем любая другая команда АПЛ. Ближайший преследователь – «Ливерпуль» – 20 голов.
Три из последних четырех голов «Арсенала» против «красных дьяволов» в АПЛ были забиты после розыгрыша угловых (Тимбер, Салиба, Калафиори).
Калафьори также стал восьмым итальянцем, забившим гол на «Олд Траффорд» против «МЮ» в АПЛ. Первыми семью были Джанлука Виалли, Дарио Марколин, Джанфранко Дзола, Андреа Доссена, Марио Балотелли, Фабио Борини и Вилли Ньонто.
Виктор Дьекереш впервые за 5 сезонов не забил в первом туре чемпионата. До этого он четыре сезона подряд забивал, играя за «Ковентри» (дважды) и «Спортинг» (дважды).
3 - Three of Arsenal's last four Premier League goals against Manchester United have been scored from corners, with three different defenders netting those (Timber, Saliba & Calafiori). Strategic. pic.twitter.com/NjduD0wj9t— OptaJoe (@OptaJoe) August 17, 2025
31 - Arsenal have scored 31 goals from corners since the start of 2023-24 in the Premier League; 11 more than the team with the next most in this period (Liverpool, 20). Trademark. pic.twitter.com/Rl4EaHKL2i— OptaJoe (@OptaJoe) August 17, 2025
🇮🇹 Italians to score at Old Trafford against Man Utd (Premier League):— playmakerstats (@playmaker_EN) August 17, 2025
▪️Gianluca Vialli
▪️Dario Marcolin
▪️Gianfranco Zola
▪️Andrea Dossena
▪️Mario Balotelli
▪️Fabio Borini
▪️Willy Gnonto
▪️🆕Riccardo Calafiori🆕#MUNARS #PremierLeague #AFC pic.twitter.com/ucxD3or5gP
Viktor Gyökeres has failed to score on MD1 for the first time in the last five seasons:— Squawka Live (@Squawka_Live) August 17, 2025
◎ 2021/22 (Coventry) ✅
◎ 2022/23 (Coventry) ✅
◎ 2023/24 (Sporting) ✅
◎ 2024/25 (Sporting) ✅
◉ 2025/26 (Arsenal) ❌
No PL debut goal for the Swede. pic.twitter.com/nZmfHeIipF
