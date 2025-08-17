Теренс АТМАН: «Синнер? Против него можно играть, но это другая вселенная»

Французский теннисист Теренс Атман (АТР 136), который сенсационно дошел до полуфинала Мастерса в Цинциннати, высказался после поражение лидеру мирового рейтинга Яннику Синнеру:

Синнер? С теннисной точки зрения – против него можно играть. Но на ментальном и физическом уровне он находится на совершенно другом уровне. Чтобы выиграть хотя бы одно очко, требуется колоссальная концентрация и энергия. Именно это отличает его от остальных. Если бы не это, он бы не был номером один. То, что он показывает на корте – исключительное, но его ментальность и физические качества – это уже другая вселенная.

Что сказал Янник у сетки? Он пожелал мне продолжать в том же духе и продолжать работать. Я сказал ему, что сделаю все возможное, чтобы как можно чаще играть против него. Мне придется сильно постараться, если хочу быть среди лучших.

Он был лучше меня с самого начала тай-брейка и до конца матча. Я сразу начал плохо – с двойной ошибки. Он изменил позицию при приеме и выбил меня из концентрации на моей второй подаче. Потом я допустил простую ошибку на приеме, затем ошибся ударом справа. Я уже проигрывал 0:3 – и против игроков такого уровня это критично. Я упустил тай-брейк, а он очень хорошо воспользовался своими шансами. Удачи ему в финале – он этого заслуживает.

Мой подарок Синнеру [Теренс подарил Яннику карточку Покемона на его день рождения]? Я ходил на конвенцию Покемонов в Торонто с Гаэлем Монфисом и подумал, что Синнер – тот, кто лучше всех символизирует Покемонов. Почему бы не подарить ему карту на день рождения? Мне было приятно это сделать, потому что это моя вселенная. Это получилось естественно. Я выбрал карту накануне вечером, перед тем как лечь спать.

Призовые в Цинциннати? Благодаря этим деньгам я смогу пополнить свою коллекцию двумя-тремя редкими картами (смеется). Но главное для меня – сохранять трезвый взгляд на вещи. Я вложу их в свою команду, чтобы иметь возможность держать этих людей рядом со мной весь год».

Атман в Цинциннати обыграл Йосихито Нисиоку, Флавио Коболли, Жоао Фонсеку, Тейлора Фритца и Хольгера Руне. На этом Мастерсе он заработал $332,160 и 400 очков, а в обновленной версии мирового рейтинга француз поднимется на 69-е место.