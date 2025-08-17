Тростянец – Локомотив – 3:0. Отличная игра Замуренко. Видео голов и обзор
Павел Замуренко принял активное участие во всех голах ФК «Тростянец»
Во Второй лиге состоялись матчи четвертого тура. «Тростянец» на своем поле принимал киевский «Локомотив».
Хозяева открыли счет на 12-й минуте. Отличился Павел Замуренко. Для игрока это уже третий гол в сезоне.
На 52-й минуте матча «Тростянец» увеличил преимущество. Тимофей Хуссин забил с передачи Замуренко.
Принял участие Замуренко и в третьем голе. Станислав Деревинский добил мяч в сетку после удара Замуренко в штангу.
Вторая лига. 4-й тур, 16 августа
Тростянец – Локомотив Киев – 3:0
Голы: Замуренко, 12, Хуссин, 52, Деревинский, 62
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
