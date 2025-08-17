Тростянец – Локомотив – 3:0. Отличная игра Замуренко. Видео голов и обзор

Во Второй лиге состоялись матчи четвертого тура. «Тростянец» на своем поле принимал киевский «Локомотив».

Хозяева открыли счет на 12-й минуте. Отличился Павел Замуренко. Для игрока это уже третий гол в сезоне.

На 52-й минуте матча «Тростянец» увеличил преимущество. Тимофей Хуссин забил с передачи Замуренко.

Принял участие Замуренко и в третьем голе. Станислав Деревинский добил мяч в сетку после удара Замуренко в штангу.

Вторая лига. 4-й тур, 16 августа

Тростянец – Локомотив Киев – 3:0

Голы: Замуренко, 12, Хуссин, 52, Деревинский, 62

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча