  Тростянец – Локомотив – 3:0. Отличная игра Замуренко. Видео голов и обзор
Вторая лига
Тростянец
16.08.2025 12:00 – FT 3 : 0
Локомотив Киев
Украина. Вторая лига
17 августа 2025, 17:07 | Обновлено 17 августа 2025, 18:20
84
0

Тростянец – Локомотив – 3:0. Отличная игра Замуренко. Видео голов и обзор

Павел Замуренко принял активное участие во всех голах ФК «Тростянец»

ФК Тростянец

Во Второй лиге состоялись матчи четвертого тура. «Тростянец» на своем поле принимал киевский «Локомотив».

Хозяева открыли счет на 12-й минуте. Отличился Павел Замуренко. Для игрока это уже третий гол в сезоне.

На 52-й минуте матча «Тростянец» увеличил преимущество. Тимофей Хуссин забил с передачи Замуренко.

Принял участие Замуренко и в третьем голе. Станислав Деревинский добил мяч в сетку после удара Замуренко в штангу.

Вторая лига. 4-й тур, 16 августа

Тростянец – Локомотив Киев – 3:0

Голы: Замуренко, 12, Хуссин, 52, Деревинский, 62

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
