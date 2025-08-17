ВИДЕО. Гол престижа. Полтава забила Кудровке на последних секундах
Забитый мяч гостей никак не повлиял на исход встречи
17 августа в 13:00 стартовал матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кудровка» и «Полтава».
Местом проведения встречи стала арена столицы Украины – «Оболонь Арена».
«Кудровка» выиграла первый тайм со счетом 2:0, а во второй половине игры команда забила еще и третий.
«Полтава» не смогла завершить матч без забитого мяча, клубу удалось отличиться голом на последних секундах. Автором голого престижа стал Артем Онищенко.
