17 августа в 13:00 стартовал матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кудровка» и «Полтава».

Местом проведения встречи стала арена столицы Украины – «Оболонь Арена».

«Кудровка» выиграла первый тайм со счетом 2:0, а во второй половине игры команда забила еще и третий.

«Полтава» не смогла завершить матч без забитого мяча, клубу удалось отличиться голом на последних секундах. Автором голого престижа стал Артем Онищенко.

ВИДЕО. Гол престижа. Полтава забила Кудровке на последних секундах