Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 14:59 | Обновлено 17 августа 2025, 15:09
ВИДЕО. Гол престижа. Полтава забила Кудровке на последних секундах

Забитый мяч гостей никак не повлиял на исход встречи

Артем Онищенко

17 августа в 13:00 стартовал матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кудровка» и «Полтава».

Местом проведения встречи стала арена столицы Украины – «Оболонь Арена».

«Кудровка» выиграла первый тайм со счетом 2:0, а во второй половине игры команда забила еще и третий.

«Полтава» не смогла завершить матч без забитого мяча, клубу удалось отличиться голом на последних секундах. Автором голого престижа стал Артем Онищенко.

Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Кудровка Кудровка - Полтава
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
