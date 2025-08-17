Скоро дебют. Забарный попал в заявку на гостевой матч ПСЖ в Лиге 1
Парижане на чужом поле будут играть с «Нантом»
В воскресенье, 17 августа, ПСЖ проведёт первый матч в новом сезоне чемпионата Франции (Лига 1).
Соперником парижан станет «Нант». Встреча состоится на арене «Стад де ла Божуар» в городе Нант.
Перед стартом столичный клуб опубликовал заявку на предстоящий поединок.
Украинский защитник Илья Забарный, который недавно присоединился к команде, вошёл в список футболистов, отправившихся на выездной матч.
Ранее главный тренер парижан Луис Энрике высказался о возможном дебюте Забарного.
Our squad for tonight's match 📋 pic.twitter.com/Lr9mbcjnb1— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 17, 2025
