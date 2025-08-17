Скоро дебют. Забарный попал в заявку на гостевой матч ПСЖ в Лиге 1

В воскресенье, 17 августа, ПСЖ проведёт первый матч в новом сезоне чемпионата Франции (Лига 1).

Соперником парижан станет «Нант». Встреча состоится на арене «Стад де ла Божуар» в городе Нант.

Перед стартом столичный клуб опубликовал заявку на предстоящий поединок.

Украинский защитник Илья Забарный, который недавно присоединился к команде, вошёл в список футболистов, отправившихся на выездной матч.

Ранее главный тренер парижан Луис Энрике высказался о возможном дебюте Забарного.