Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Скоро дебют. Забарный попал в заявку на гостевой матч ПСЖ в Лиге 1
Франция
17 августа 2025, 13:37 | Обновлено 17 августа 2025, 13:38
Парижане на чужом поле будут играть с «Нантом»

ФК ПСЖ. Илья Забарный

В воскресенье, 17 августа, ПСЖ проведёт первый матч в новом сезоне чемпионата Франции (Лига 1).

Соперником парижан станет «Нант». Встреча состоится на арене «Стад де ла Божуар» в городе Нант.

Перед стартом столичный клуб опубликовал заявку на предстоящий поединок.

Украинский защитник Илья Забарный, который недавно присоединился к команде, вошёл в список футболистов, отправившихся на выездной матч.

Ранее главный тренер парижан Луис Энрике высказался о возможном дебюте Забарного.

По теме:
Нант – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Французский журналист: «Во Франции больше обсуждают уход Доннаруммы»
Пока без дебюта Погба. Монако победило Гавр в 1-м туре чемпионата
Луис Энрике Нант Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный
Андрей Витренко Источник: ФК ПСЖ
