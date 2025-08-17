Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – ЛНЗ
Матч 3-го тура чемпионата Украины состоится 17 августа в 18:00
17 августа житомирское Полесье проведет матч третьего тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 против ЛНЗ, который представляет город Черкассы
Поединок состоится на стадионе «Центральный» в Житомире. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром противостояния будет Алексей Деревинский из Хмельницкого.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ
