17 августа житомирское Полесье проведет матч третьего тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 против ЛНЗ, который представляет город Черкассы

Поединок состоится на стадионе «Центральный» в Житомире. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Главным арбитром противостояния будет Алексей Деревинский из Хмельницкого.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Эпицентр – Динамо

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ

