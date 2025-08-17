Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – ЛНЗ
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 13:08 | Обновлено 17 августа 2025, 13:30
132
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – ЛНЗ

Матч 3-го тура чемпионата Украины состоится 17 августа в 18:00

17 августа 2025, 13:08 | Обновлено 17 августа 2025, 13:30
132
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – ЛНЗ
ФК ЛНЗ.

17 августа житомирское Полесье проведет матч третьего тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 против ЛНЗ, который представляет город Черкассы

Поединок состоится на стадионе «Центральный» в Житомире. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром противостояния будет Алексей Деревинский из Хмельницкого.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Эпицентр – Динамо

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ

Favbet
Ліцензія КРАІЛ № 433 від 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выда 05.04.2021, с переменами.

По теме:
Агробизнес – Металлист – 1:0. Забили перед перерывом. Видео голов и обзор
Кудровка – Полтава. Видео голов и обзор (обновляется)
ВИДЕО. Воспользовались ошибкой. Кудровка забила второй мяч в ворота Полтавы
ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир где смотреть Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье - ЛНЗ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Бокс | 17 августа 2025, 00:45 22
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты

Талантливый британец не заметил сопротивления соотечественника в Саудовской Аравии

Скоро дебют. Забарный попал в заявку на гостевой матч ПСЖ в Лиге 1
Футбол | 17 августа 2025, 13:37 0
Скоро дебют. Забарный попал в заявку на гостевой матч ПСЖ в Лиге 1
Скоро дебют. Забарный попал в заявку на гостевой матч ПСЖ в Лиге 1

Парижане на чужом поле будут играть с «Нантом»

Кудровка – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 17.08.2025, 07:00
Кудровка – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кудровка – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Футбол | 16.08.2025, 16:51
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Футбол | 17.08.2025, 07:20
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
16.08.2025, 07:20 3
Футбол
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 2
Футбол
Реал получил официальное предложение по Лунину
Реал получил официальное предложение по Лунину
15.08.2025, 08:24 5
Футбол
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
16.08.2025, 07:05
Теннис
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
16.08.2025, 07:42 1
Бокс
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
16.08.2025, 04:00 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем