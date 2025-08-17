Букмекер объявляет крупнейший возврат средств из-за Манчестер Сити

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 августа 2025, 10:58 |
83
1

Компания компенсирует проигранные ставки за восемь сезонов Премьер-лиги

Букмекер Paddy Power запустил кампанию, связанную с делом о предполагаемых нарушениях финансового фэйр-плей «Манчестер Сити».

Букмекерская компания заявила о крупнейшем в истории возврате средств в рамках «правосудия» – деньги получат более 100 000 клиентов, чьи ставки касались сезонов, когда их команды уступали чемпионство «Сити». Общая сумма выплат составит семизначную цифру.

Расследование против «Манчестер Сити» охватывает 115 предполагаемых нарушений правил, тем временем клуб продолжает отрицать вину.

Paddy Power подчеркнула, что раз футбольные власти медлят, компания решила встать на сторону болельщиков.

Александр Гринник Источник
MaximusOne
Це прикиньте яке бабло ця контора косить, що вони так легко готові повернути такі кошти.
