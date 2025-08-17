16 августа каталонская «Барселона» начала новый сезон Ла Лиги матчем против «Мальорки».

Встреча прошла на арене «Майорка Сон Муа», которая находится в Пальме.

Уже в начале игры гости забили два мяча, а позже полузащитник хозяев оставил команду в меньшинстве.

На 39-й минуте нападающий «Мальорки» подставил свою команду, получив прямую красную карточку за опасную игру.

Форвард ногой ударил по лицу дебютанта «Барселоны», голкипера Жоана Гарсию. Судья долго не раздумывал и удалил игрока с поля.

В итоге «Барселона» дожала соперника и довела счёт до разгрома – 3:0.

После матча Гарсия пришел на флеш-интервью, продемонстрировав последствия жесткого момента.

ФОТО. Жесткий эпизод. Голкипер Барселоны получил удар ногой в лицо

📸⚠️ Así quedó la cara de Joan Garcia tras la patada de Muriqi en el RCD Mallorca 0-3 FC Barcelona pic.twitter.com/bF8SiUOXLS — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 16, 2025