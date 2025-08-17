ФОТО. Жесткий эпизод. Голкипер Барселоны получил удар ногой в лицо
24-летний вратарь Жоан Гарсия провел брутальный дебют
16 августа каталонская «Барселона» начала новый сезон Ла Лиги матчем против «Мальорки».
Встреча прошла на арене «Майорка Сон Муа», которая находится в Пальме.
Уже в начале игры гости забили два мяча, а позже полузащитник хозяев оставил команду в меньшинстве.
На 39-й минуте нападающий «Мальорки» подставил свою команду, получив прямую красную карточку за опасную игру.
Форвард ногой ударил по лицу дебютанта «Барселоны», голкипера Жоана Гарсию. Судья долго не раздумывал и удалил игрока с поля.
В итоге «Барселона» дожала соперника и довела счёт до разгрома – 3:0.
После матча Гарсия пришел на флеш-интервью, продемонстрировав последствия жесткого момента.
📸⚠️ Así quedó la cara de Joan Garcia tras la patada de Muriqi en el RCD Mallorca 0-3 FC Barcelona pic.twitter.com/bF8SiUOXLS— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 16, 2025
"Pero cómo va a ser roja esto si Joan García sigue respirando." pic.twitter.com/gLCtEHiliB— Llourinho (@Llourinho) August 16, 2025
