ФОТО. Жесткий эпизод. Голкипер Барселоны получил удар ногой в лицо

Испания
17 августа 2025, 10:23 | Обновлено 17 августа 2025, 10:46
24-летний вратарь Жоан Гарсия провел брутальный дебют

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Гарсия

16 августа каталонская «Барселона» начала новый сезон Ла Лиги матчем против «Мальорки».

Встреча прошла на арене «Майорка Сон Муа», которая находится в Пальме.

Уже в начале игры гости забили два мяча, а позже полузащитник хозяев оставил команду в меньшинстве.

На 39-й минуте нападающий «Мальорки» подставил свою команду, получив прямую красную карточку за опасную игру.

Форвард ногой ударил по лицу дебютанта «Барселоны», голкипера Жоана Гарсию. Судья долго не раздумывал и удалил игрока с поля.

В итоге «Барселона» дожала соперника и довела счёт до разгрома – 3:0.

После матча Гарсия пришел на флеш-интервью, продемонстрировав последствия жесткого момента.

