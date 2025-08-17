Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 05:23 |
Сергей НАГОРНЯК: «Пошли ва-банк – что там сидеть в защите?»

«Эпицентр» уступил киевскому «Динамо», но забил первый гол в УПЛ

17 августа 2025, 05:23
Сергей НАГОРНЯК: «Пошли ва-банк – что там сидеть в защите?»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (1:4) в матче третьего тура УПЛ.

«Впечатления от игры для меня немного негативны. Пропустили четыре мяча. Но можно сказать и о положительном, ведь забили первый мяч в Премьер-лиге. И достаточно хороший мяч. Также создавали моменты, но "Динамо" заслуженно победило. Мы немного не выдерживаем интенсивности. Но мы это все нагоним. У нас ребята играют: кто третий матч, а кто вообще первый. «Динамо» показало класс и над чем нам еще предстоит работать.

В первом тайме просто не разобрались, а мы объясняли, как они вбегают и что делать, но где еще не сработали: начали прижиматься к воротам, и очень плохо ребята реагировали на те вбегания изнутри.

Потом немного перестроились. А во втором тайме уже пошли ва-банк – что там сидеть в защите? Болельщики пришли, и хотелось им подарить эмоции.

Прежде всего – это урок для меня. Так вышло, и это только моя игра. Ну в следующий раз мы тогда зароемся, станем в окопы и будем отбиваться. Но я не хочу в такой футбол играть. Знаете, лучше пропустить четыре, но это будет опыт», – прокомментировал Нагорняк.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Динамо Сергей Нагорняк пресс-конференция
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
