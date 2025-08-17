Голкипер современного поколения. Эдерсон празднует 32-й день рождения
Чем запомнился бразильский вратарь?
17 августа свой день рождения празднует голкипер сборной Бразилии и «Манчестер Сити» Эдерсон.
За свою профессиональную карьеру бразилец успел поиграть в четырех клубах: «Рибейрао», «Риу Аве», «Бенфика» и «Манчестер Сити». Больше всего запомнился своими выступлениями за «горожан», в составе которых провел 372 поединка, сыграв на «ноль» 168 раз и пропустив 311 голов.
В составе национальной сборной Эдерсон дебютировал 11 октября 2017 года. С тех пор он сыграл за Бразилию 29 матчей, в которых пропустил 21 мяч и 13 раз сохранил свои ворота «сухими».
Всего на клубном уровне бразильский голкипер вышел на поле 498 раз, в 222 из которых он не пропустил ни одного гола. С другой стороны медали – 430 пропущенных голов и 3 красные карточки.
Трофейной полке бразильца позавидуют многие – 24 кубка на профессиональном уровне. Кроме этого, Эдерсон трижды становился лучшим голкипером сезона в Премьер-лиге, получив награду «Золотая перчатка» АПЛ.
Все трофеи Эдерсона (24)
- Копа Америка
- Лига чемпионов
- Суперкубок УЕФА
- Чемпионат Англии (6)
- Кубок Англии (2)
- Суперкубок Англии (3)
- Кубок английской лиги (4)
- Чемпионат Португалии (2)
- Кубок Португалии
- Суперкубок Португалии
- Кубок португальской лиги
- Клубный чемпионат мира
