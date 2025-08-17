НЕСТЕРЕНКО: Так не может продолжаться. Александрию ждет усиление»

Главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко прокомментировал домашнее поражение от «Металлиста-1925» (1:4) в матче третьего тура УПЛ.

– Первые эмоции таковы: мы увидели два разных тайма. Если в первом тайме «Александрия» была мощной и стабильной, то во втором снова после пропущенного мяча не было реакции на происходящие на поле события.

– 13 часов и 30 градусов тепла. Насколько тяжело команде играть в таких условиях?

– Конечно, все видят, что игрокам тяжело, но на поле две команды и условия одинаковы для обоих. Мне лично не нравится, что мы играем так рано.

Во-первых, очень жарко. Во-вторых, наш газон в таких условиях быстро высыхает, и поэтому нет быстрых действий на поле. Есть полив и перед матчем, и в перерыве, но уже через 15 минут поле сухое. Это не оправдание. Обе команды играют в равных условиях.

– Пять матчей и пять поражений. Четыре из них – с большим счетом. Планируются ли какие-либо изменения в команде?

– Конечно, будут изменения, потому что все понимают, что так не может продолжаться. Эта команда должна быть стабильна. Будем работать и делать выводы.

– Нужно ли команде усиление?

– Да. Мы ждем усиления. Еще есть игроки, которые должны приехать и усилить команду. Их уже немного. Следующий шаг – наиграть этих футболистов, чтобы было взаимопонимание. Его пока у нас нет.