НЕСТЕРЕНКО: Так не может продолжаться. Александрию ждет усиление»
Вицечемпионы Украины разгромно уступили «Металлисту 1925»
Главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко прокомментировал домашнее поражение от «Металлиста-1925» (1:4) в матче третьего тура УПЛ.
– Первые эмоции таковы: мы увидели два разных тайма. Если в первом тайме «Александрия» была мощной и стабильной, то во втором снова после пропущенного мяча не было реакции на происходящие на поле события.
– 13 часов и 30 градусов тепла. Насколько тяжело команде играть в таких условиях?
– Конечно, все видят, что игрокам тяжело, но на поле две команды и условия одинаковы для обоих. Мне лично не нравится, что мы играем так рано.
Во-первых, очень жарко. Во-вторых, наш газон в таких условиях быстро высыхает, и поэтому нет быстрых действий на поле. Есть полив и перед матчем, и в перерыве, но уже через 15 минут поле сухое. Это не оправдание. Обе команды играют в равных условиях.
– Пять матчей и пять поражений. Четыре из них – с большим счетом. Планируются ли какие-либо изменения в команде?
– Конечно, будут изменения, потому что все понимают, что так не может продолжаться. Эта команда должна быть стабильна. Будем работать и делать выводы.
– Нужно ли команде усиление?
– Да. Мы ждем усиления. Еще есть игроки, которые должны приехать и усилить команду. Их уже немного. Следующий шаг – наиграть этих футболистов, чтобы было взаимопонимание. Его пока у нас нет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча первого тура АПЛ 2025/26
Александр травмировал спину