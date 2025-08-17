ФОТО. Жена Тибо Куртуа разделась и показала откровенные кадры

Мишель Герцег, жена голкипера «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа, покорила Instagram новым фото.

Она предстала в роскошном бикини, показав идеальную фигуру.

Публикация сразу собрала миллионы просмотров и комплиментов.

В 2023 году пара отпраздновала свадьбу в Каннах. А прошлой весной у супругов родилась дочь Элли.