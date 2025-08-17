Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 04:06
ФОТО. Перед Вересом: Лукас Феррейра провел первую тренировку в Шахтере

17 августа горняки проведут матч третьего тура УПЛ против команды из города Ровно

ФК Шахтер. Лукас Феррейра

16 августа донецкий Шахтер официально объявил о подписании 19-летнего бразильского вингера Лукаса Феррейры из Сан-Паулу, Бразилия.

В субботу бразилец вместе с командой провел свою первую тренировку в футболке горняков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

17 числа подопечные Аррды Турана сыграет с Вересом из города Ровно в матче третьего тура УПЛ 2025/26.

Шахтер за первые два поединка нового сезона чемпионата Украины набрал четыре очка: победа над Эпицентром (1:0) и ничья с Карпатами (3:3).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
