ФОТО. Перед Вересом: Лукас Феррейра провел первую тренировку в Шахтере

16 августа донецкий Шахтер официально объявил о подписании 19-летнего бразильского вингера Лукаса Феррейры из Сан-Паулу, Бразилия.

В субботу бразилец вместе с командой провел свою первую тренировку в футболке горняков.

17 числа подопечные Аррды Турана сыграет с Вересом из города Ровно в матче третьего тура УПЛ 2025/26.

Шахтер за первые два поединка нового сезона чемпионата Украины набрал четыре очка: победа над Эпицентром (1:0) и ничья с Карпатами (3:3).

