ФОТО. Перед Вересом: Лукас Феррейра провел первую тренировку в Шахтере
17 августа горняки проведут матч третьего тура УПЛ против команды из города Ровно
16 августа донецкий Шахтер официально объявил о подписании 19-летнего бразильского вингера Лукаса Феррейры из Сан-Паулу, Бразилия.
В субботу бразилец вместе с командой провел свою первую тренировку в футболке горняков.
17 числа подопечные Аррды Турана сыграет с Вересом из города Ровно в матче третьего тура УПЛ 2025/26.
Шахтер за первые два поединка нового сезона чемпионата Украины набрал четыре очка: победа над Эпицентром (1:0) и ничья с Карпатами (3:3).
