Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 05:52 |
52
0

Автор дубля в ворота Александрии прокомментировал победу Металлиста 1925

Рамик Гаджиев вышел на 89-й минуте и забил дважды

17 августа 2025, 05:52 |
52
0
Автор дубля в ворота Александрии прокомментировал победу Металлиста 1925
ФК Металлист 1925. Рамик Гаджиев

Полузащитник «Металлиста 1925» Рамик Гаджиев прокомментировал победу над «Александрией» (4:1) в матче третьего тура УПЛ. Гаджиев отличился дублем.

– Я очень доволен. В каждом матче хочу помогать команде побеждать. Первые две игры были трудными, мы потеряли очки, пережили непростой период. Поэтому эта победа действительно важна – мы набрали темп. Радуюсь, что смог помочь победить. Будем двигаться дальше.

– В первых турах команда не могла забить. Давило ли это психологически на футболистов?

– Конечно, забитые мячи придают уверенности. Но я считаю, что даже когда не могли отличиться, это не влияло на наше настроение. Мы еще с начала недели настраивались только на победу. Это футбол: бывают и победы и поражения. Следует двигаться дальше и сосредотачиваться на следующих матчах.

Відеообзор матча

чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Александрия - Металлист 1925 Рамик Гаджиев
Александр Сильченко Источник: ФК Металлист 1925
