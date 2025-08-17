Ян КОСТЕНКО: «Мы не удовлетворены результатом. Могли закрывать игру»

Игрок «Карпат» Ян Костенко прокомментировал ничью с «Колосом» (1:1) в матче третьего тура Украинской Премьер-лиги.

– Мы не довольны результатом. Могли закрыть игру, победить. Где-то не хватило в фазе завершения. Нужно все проанализировать и побеждать в следующих матчах.

– Ты выполнил сегодня много черновой работы.

– Я просто стараюсь делать свою работу, выполнять требования тренеров. Я подстраиваюсь под игру. Соперник много атаковал. У них хороший вингер, хороший левый защитник, поэтому приходилось помогать Павлу Полегенько, опускаться и отбирать мячи. В футболе нужно уметь и защищаться, и атаковать.

– Повлияла ли эмоциональная игра с «Шахтером» на команду? Не было ли определенного эмоционального опустошения?

– Мы провели хорошую игру против «Шахтера» и могли выжать лучший результат. Всегда хочется побеждать, тем более перед своими болельщиками. Мы все профессионалы. Нужно сразу переключаться. Владислав Викторович говорил, что нужно готовиться к новым соперникам. Я думаю, что с этим проблем не было. Все забыли игру с «Шахтером» и настраивались на «Колос». Просто нужно исправлять свои ошибки.

– Стали ли «Карпаты» лучше по сравнению с предыдущим матчем против ковалевцев весной?

– Даже не знаю. Игроки все воспринимают по-разному на футбольном поле. В том матче меня заменили в перерыве, а второй тайм мы провели не лучшим образом. Все было в наших руках, но допустили ошибки. Сейчас первый тайм был не очень удачным. Зато второй тайм был лучше, стали больше работать с мячом. Нужно еще много работать и улучшать все аспекты.

– Что тренерский штаб говорил вам в перерыве матча?

– Были и тактические разговоры, и мотивационные. Все было по делу.

– Обсуждали ли с партнерами во время воздушной тревоги эпизод с фолом Ариналдо Ррапая?

– Я подошел к арбитру и спросил, что он хочет пересмотреть. Спросил, не случайно ли что-то в нашу сторону. Он сказал, что оценивается удаление. Я забыл об этом эпизоде. В раздевалке мы обсуждали розыгрыш углового, с которого должна была возобновиться игра. А потом я удивился, ведь забыл об этом.

– Учитывали ли вы перед игрой тот фактор, что «Колос» не уступал в девяти предыдущих матчах?

– Сейчас чемпионат стал довольно ровным, все команды очень хорошие. Не нужно недооценивать никого. Тем более те клубы, с которыми мы сыграли в начале сезона. Я считаю, что «Колос» сейчас очень хорошо играет. Но повторю – на всех нужно настраиваться одинаково. Каждая команда может обыграть каждую. Недооценки не было. Настраивались на хорошую игру.