Владислав ЛУПАШКО: «Очень не понравилось судейство»

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал ничью с ковалевским «Колосом» (1:1) в матче 3-го тура УПЛ.

– В целом остался осадок от того, как мы входили в игру. Это очень важный сигнал для нас. Тем более, что мы подчеркивали это. Надеемся на то, что мы знаем, почему у нас было такое состояние сегодня в начале игры. Мы об этом разговаривали с игроками перед матчем, что оправданий не должно быть. Надо выходить сразу... Мы делали все то, что нужно «Колосу». Потери в среднем блоке – бегать, бегать, бегать назад, и это недопустимо. У нас были некоторые потери, это повлияло на качество игры, но игроки, которые были на футбольном поле, должны делать немного больше. Если что-то не получается с мячом, то ты должен быть максимально сфокусирован и погружен в то, что ты должен выигрывать каждую микродуэль.

– Сегодня в заявке отсутствовал Бруниньо. В чем причина? Что с ним?

– Я не знаю, что с ним.

– Также вы провели замену голкипера. После двух туров, когда Назар Домчак был в воротах, сегодня со стартовых минут вышел Андрей Клищук. Почему решили сделать эту замену?

– Во-первых, это опыт, который появляется у нашего тренерского штаба. Если в прошлом сезоне мы об этом начинали говорить уже постфактум, когда видели, что у кого-то из вратарей исчезают эмоции и когда был неудачный матч, то мы об этом говорили. Мы говорили еще в течение предыдущего сезона, о том, что если происходит такой факт и голкипер не может быть в тонусе и в фокусе неделю, то нужно делать коррекцию. Это касается особенно молодых игроков. В том сезоне у нас были такие ситуации с полевыми молодыми футболистами. Мы старались держать руку на пульсе. Это нормальное явление. Я вчера об этом Назару говорил. Я это замечаю и это хорошо, я реагирую и это тоже хорошо, но молодой игрок должен отслеживать в себе такие моменты. Подходить, разговаривать, чем можно помочь. Можно ли его как-то подбодрить. Эти моменты очень важны. Потому что это эмоционально тяжело. Особенно, когда ты сыграл против «Шахтера». Я у него спросил: «Как думаешь, сколько этот матч приравнивается к тому, сколько ты сыграл бы в чемпионате U-19?» Он ответил, что по эмоциям это весь сезон, который он провел бы в U-19. Он был бы таким изнурительным. Поэтому это естественно, что есть такие спады. Мы хотели ему помочь в этом моменте. Еще будет много матчей. Его выложили в сборную, поэтому он наберется опыта и станет более опытным со временем.

– Во втором тайме на поле вышел Игорь Краснопир и вы начали играть в два форварда. Почему приняли такое решение?

– Из-за счета нам не нужен был игрок в середине поля. Потому что «Колос» в основном играл вертикально. Нам нужен был один футболист в отборе, который вышел – Клименко. Другой игрок нужен был впереди. Жаль, что мы не очень нагружали наших нападающих. Однако предпосылок было достаточно. Сегодня было много неудачных решений, как у молодых, так и у опытных футболистов. Я очень надеюсь, что это все было связано с тем, о чем мы думаем.

– Также сегодня впервые в сезоне сыграл Илья Квасница после травмы. Как оцените его состояние?

– На тренировках у него хорошее состояние. В игре хотелось от него больше остроты. Илья немного не вошел в игру. Хотя обычно он понимает, в какую точку мяч опустится. Дважды в этом матче мяч прилетал возле него. Если бы он был немного сфокусирован, то встретился бы с ним на линии вратарской площадки. Наверное, это тоже тонус и его состояние.

– Можно ли сказать, что удаление Ррапая стало тем моментом, который вернул вашу команду в игру и придал вдохновения?

– Сто процентов – да. Но опять же – это естественно. Хочется, чтобы мы делали это с первых минут и не растягивали на весь матч и там искали какие-то моменты...

– Перед тем, как прозвучала воздушная тревога, рефери матча Олег Когут начал прослушивать эпизод с фолом Ррапая против Игоря Невеса. Верили ли вы в то, что после возобновления игры может быть пересмотр VAR и решение с удалением?

– Сегодня были такие решения… Очень неадекватные в обе стороны. Я не знаю, почему была пауза, почему сразу не посмотреть. Возможно, это согласно регламенту так. Однако вратарь «Колоса» весь матч тянул время после удаления, а ему ни одного предупреждения не дали. Один момент, второй, желтая, желтая... Очень не понравилось это.

– В предыдущем матче против «Колоса» три месяца назад «Карпаты» начали первый тайм хорошо, а второй сыграли плохо. Сегодня было наоборот. После забитого гола игроки «Карпат» могли дожать. Не выиграли, потому что не забили в этот промежуток времени после первого забитого мяча?

– Предпосылки были, моменты тоже, надо забивать. Однако этих эпизодов и давления должно было быть еще больше. Тогда этот гол был бы, я уверен. Наши решения были не очень хороши сегодня.